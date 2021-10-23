Deniz Durmay’a verilen ‘sağlam raporu’nun ardından yüklü miktarda bağışta bulunulmuş

Kızlarının kısıtlama ve vasi ya da yasal danışman atama talepleri üzerine açtığı davaya karşın “sağlıklı raporu” verilmesi için Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu'dan yardım istenen ve “Gerekli her tür ödemeyi yapacak” diye not düşülen Deniz Durmay davasında, Adli Tıp Kurumu’ndan sağlık raporu alındıktan sonra yeni eşi Zeynep Bingöllü’nün kızının yüklü miktarda bağışta bulunduğu belirtildi.

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre, Sedat Peker’in ifşasıyla kamuoyu gündemine gelen iş insanı Deniz Durmay davasında mahkeme, kararlarında bilirkişi raporları yerine Adli Tıp Kurumu raporlarını dayanak olarak gösterdi. Durmay’ın önceki evliliklerinden olan üç kızının 2015’te açtığı kısıtlama ve vasi ya da yasal danışman atama talepleri üzerine Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Deniz Durmay hakkında iki kez “sağlam raporu” veren Adli Tıp Kurumu’nun, Burhan Kuzu’nun olaya müdahale etmesi dışında da şaibeli ilişkileri ortaya çıktı.

Deniz Durmay’a “Fiili ehliyeti tamdır, kendisine vasi veya yasal danışman atanmasına mahal yoktur” raporu veren Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi’nin başkanı Alaattin Duran’ın, raporun verilmesinin ardından Durmay’ın yeni evlendiği Zeynep Bingöllü’nün ilk eşinden olan kızı Serin Kayello’ya onur plaketi verdiği öğrenildi. Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı’nın da başkanı olan Alaattin Duran’ın imza attığı onur plaketinin töreninde de Durmay’ın yeni eşi Zeynep Bingöllü Durmay ve kızı Serin Kayello ile aynı fotoğraf karesine giriyor.

Deniz Durmay’a ait banka hesapları incelemesinde dikkati çeken hareketler

Yerel mahkeme istediği ve bilirkişi tarafından hazırlanan raporda Deniz Durmay’a ait banka hesapları incelemesinde de dikkati çeken hareketler görülüyor. Deniz Durmay’ın hesaplarından 2011-2014 yılları arasında TL hesabından 7 milyon, döviz hesabından ise 6 milyon 972 bin 200 USD, 760 bin Avro’nun çekildiği ve başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Döviz hesabından 2 milyon 500 bin doların bilinmeyen bir hesaba aktarıldığını belirleyen bilirkişi heyeti, Durmay’ın eski asistanı ve mali işler müdürüne 2 milyon 330 bin dolar, eşi Zeynep Bingöllü’ye 1 milyon 500 bin dolar ile 450 bin Avro havale ettiğini tespit etti. İlk eşlerinden olan kızlarından birine 410 bin Avro, birine 270 bin dolar ve diğerine de 112 bin dolar göndermiş.

Öte yandan bilirkişinin raporunda, Deniz Durmay’ın sattığı gayrimenkullerden elde ettiği gelirler ile yeni hiçbir yatırım yapmadığı, banka hesaplarında da artış değil hızla erime görüldüğü belirtiliyor.