Ruslar'dan sonra İngiliz turist sayısında düşüş bekleniyor

Geçen yıl birçok krizle boğuşan turizm sektörü, 2016'da da çok rahat olmayacak. Özellikle uçak düşürme gerilimi sonrası Rusya'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle 2016'da Türkiye'ye gelecek Rus turist sayısında çok büyük düşüşler beklenirken, bir kötü haberde İngiltere'den geldi. Turizmciler, Almanya ve Rusya'nın ardından geçen yıl Türkiye'yi en çok tercih eden İngiliz turizm pazarında ciddi düşüşler yaşanacağını belirtip uyardı.

İngiltere merkezli Billa Plus Tur Operatörü Türkiye Yetkili Acentesi Erata Turizm'in Direktörü Süleyman Akçil, güvenli olmayan bir ülkeye kimsenin gitmek istemeyeceğini belirterek, "İngilizler de Türkiye'ye şu an o gözle bakıyor. Bu turizm sezonunda pazarda ciddi düşüşler yaşanacak" dedi.

Akçil, "2016 turizm sezonu için İngiltere pazarında kıştan gelen sorunlar mevcuttu, 15 Ocak'ta Sultanahmet'te patlayan bomba bunun üstüne tuz ve biber oldu. Artık, kimse Türkiye tatillerini almak istemiyor. Bunun sebepleri arsında, Türkiye'nin Müslüman bir ülke olması, Rusya ile her an savaş çıkabilir korkusu, terör örgütlerinin Tunus'ta olduğu gibi sahillerde bir olay çıkarabilir korkusu var. Tüm bunlar maalesef ülkemiz satışlarını tamamen dibe vurdurdu. Rezervasyonlar olmazsa ardından uçuş iptalleri gelecek. Bu durumun toparlanması yıllar alabilir. Yabancı şirketler, her türlü destek verilmesine rağmen 'Talep olmayan yere nasıl uçak seferi koyalım' diyorlar" diye konuştu.

‘’Yüzde 45 düşüş bekliyoruz’’

Akçil, Antalya başta olmak üzere Güney Ege'nin Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi gözde turizm merkezlerinde İngiliz pazarında yüzde 45 civarında bir düşüş beklediklerini de kaydetti. Türk yetkililerin hazırda yapılanması var ise acil eylem planını devreye sokması gerektiğini savunan Akçil, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın alacağı bir önlem veya reklam kampanyası olmaz ise 2016 turizm sezonunda birçok konaklama tesisi kapısına kilit vurma noktasına gelebilir" dedi.

Kruvaziyer gemilerinde ciddi iptal var

İngiltere'den takip ettikleri verilere göre turist getiren kruvaziyer gemilerinde yüzde 95 civarında Türkiye programlarında iptaller söz konusu diyen Akçil, şöyle devam etti:

"İngilizler, gemi ile seyahat etmek için yaptıkları planlarında Türkiye programını tehlikeli gördüğü için istemiyor. Yapılan anketlerde Türkiye programı istenmemesi üzerine çok sayıda liman programdan çıkarıldı. İptaller söz konusu."

2015 turizm sezonunda Türkiye'ye Almanya'dan 5 milyon 580 bin, Rusya'dan 3 milyon 649 bin, İngiltere'den ise 2 milyon 512 bin 139 turist gelmişti.