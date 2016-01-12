Turizmciler Derneği: Sultanahmet saldırısı 2016'yı bitirdi

İstanbul'un turistik merkezlerinden Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen patlamanın ardından turizmciler büyük endişe yaşıyor. Sultanahmet Turizmciler Derneği Genel Başkanı Yaşar Yavuz, İstanbul'un turistik merkezlerinden Sultanahmet Meydanı'ndaki patlamanın bölge turizmine de ağır bir darbe vurduğunu söyledi. Turizm Formu'nun haberine göre, bölgede 7 bine yakın otel olduğunu söyleyen Yavuz, “Turistler gitmek istiyor. Şimdiden bilet baktıranlar var. 2016 yılı bu olayla bizim için bitti” dedi.

Yavuz, şöyle konuştu:

“Bu olay semt turizmine ağır bir darbe vurdu. 2016 yılını bu olay ile birlikte kaybettik diyebilirim. Turistler şimdiden gitmek istiyorlar. Birçoğu dönüş için bilet bakıyor. Bu akşamdan itibaren iptalleri almaya başlarız” dedi.

Patlamayla ilgili olarak konuşan turizmciler gördüklerini ve endişelerini dile getirdiler.

Başka bir turizmci “Yurt dışından çok sayıda telefon geliyor. Ne olacağını merak ediyorlar. Sürekli tur iptalleri oluyor. Yarım saatte bir iptal telefonu alıyoruz” şeklinde konuştu.

Semtteki bir diğer turizmci “Telefonlarımız sürekli çalıyor. Her yerden arıyorlar” dedi.