Turizm gelirleri 2015'te yüzde 8,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı turizm istatistiklerini açıkladı. Turizm geliri 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,3 azalarak 31 milyar 464 milyon 777 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 81,3’ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,7’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Bu yılki gelirin 24 milyar 788 milyon 321 bin dolarını kişisel harcamalar, 6 milyar 676 milyon 456 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

4. çeyrekte yüzde 14,3 azalma

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,3 azalarak 6 milyar 568 milyon 22 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 77,6’sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22,4’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 409 milyon 642 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 158 milyon 381 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 737 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 1 183 dolar oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; kişi başına ortalama harcama 756 dolar, yabancıların ortalama harcaması 715 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 970 dolar oldu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2015 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,2 azalarak 8 milyon 112 bin 611 kişi oldu. Bunların yüzde 84,8’ini (6 milyon 878 bin 830 kişi) yabancılar, yüzde 15,2’sini (1 milyon 233 bin 781 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 41 milyon 617 bin 530 kişi oldu. Bunların yüzde 85,5’ini (35 milyon 592 bin 160 kişi) yabancılar, yüzde 14,5’ini (6 milyon 25 bin 370 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,3 artarak 1 milyar 528 milyon 457 bin $ oldu. Bunun 1 milyar 288 milyon 225 bin dolarını kişisel, 240 milyon 231 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre yüzde 4,2 artarak 5 milyar 698 milyon 423 bin dolar oldu. Bunun 4 milyar 768 milyon 443 bin dolarını kişisel, 929 milyon 980 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 azalarak 1 milyon 851 bin 472 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 826 dolar olarak gerçekleşti.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,6 artarak 8 milyon 750 bin 851 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 651 dolar olarak gerçekleşti.