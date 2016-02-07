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Turizm Bakanı: Türkiye'de turizme yapılan saldırıların temeli paralel yapı

Ünal, turizm gelirlerinin düşüş sebebini 'paralel yapı' olarak gösterdi

07 Şubat 2016 17:48

Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, turizm sektöründe yaşanan sıkıntılar için "Türkiye'nin turizmine dönük saldırının paydaşlarından biri kim, hatta temel taşıyıcılarından biri kim; paralel yapı. Yaklaşık 130 ülkede faaliyet gösteren bu yapı bulunduğu her ülkede "Türkiye güvenlik açısından riskli ülkedir propagandasını yapıyor. Yetmiyor; Türkiye içinde gazeteleri aracılığı ile bin 300 tane otel iflas ediyor, şu kadarı batıyor diye kara propaganda yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Sektörde yaşanan sorunları yönetmeye çalıştıklarını anlatan Ünal, "Uçak türbülansa girdiğinde öncelikle yolcuların psikolojisini iyi yönetmelisiniz, yoksa panik çıkar. Türbülans yaşıyoruz. Ama burada psikoloji ve algıyı çok iyi yönetmeliyiz. Bunu da çok iyi yönetiyoruz." dedi. 

Maliye Bakanı Naci Ağbal da sektörde sıkıntılarla biten 2015 yılının ardından 2016'ının da kolay bir yıl olmayacağını belirtti. Turizm sektörünün ekonominin gelişimi için son derece önemli olduğunu kaydeden Ağbal, yan sektörlerle birlikte istihdamın yüzde 13'ünün turizm sektöründen geldiğine dikkat çekti. Yaklaşık 1 milyon insanın turizm sektöründe ekmek yediğini belirten Ağbal, cari açığın yüzde 63'ünün de turizm sektörü tarafından karşılandığını kaydetti.

Bakanlık verilerine göre Antalya'ya yılın ilk ayında gelen Rus turist yüzde 81 azaldı. Geçen yılın aynı döneminde 12 bin 870 Rus turist tatil için Antalya'yı tercih ederken, bu yıl aynı dönemde gelen Rus turist sayısı 2 bin 427 oldu.

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