'Rusya'dan PYD'ye askeri destek' iddiası

Hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye’nin savaş uçağını düşürdüğü Rusya ile PKK’nın Suriye’deki kolu olan PYD arasında 5 ay süren görüşmelerde Moskova’nın PYD’ye başta askeri olmak üzere hemen her alanda destek vermesi kararlaştırıldığı iddia edildi.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın güvenlik birimlerinin raporuna dayandırdığı habere göre; 15 PYD’linin de Rus gemisinin geçen aralık ayında İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında görüntülenen Strela füzelerinin kullanımı konusunda eğitilmesi kararı alındı.

Hürriyet’te yer alan raporun ayrıntıları şöyle:

İlk temas Eylül 2015’te

PYD ve silahlı kanadı YPG unsurlarıyla Rusya arasındaki temaslar, terör örgütü IŞİD’e karşı işbirliği kapsamında Eylül 2015’te başladı. İlk görüşme Suriye’de Rus askeri uzmanlar ve örgüt temsilcileri arasında yapıldı. 2. görüşme PYD / YPG üst düzey yöneticileri ile Rus yetkilileri arasında, Ekim 2015’te Rusya’da yapıldı. Aynı ay içinde Lazkiye’de Rus askeri yetkilileri, Suriye rejimi temsilcileri ve PYD unsurlarının katılımıyla 3. görüşme yapıldı. Ruslar, PYD/YPG üzerindeki kontrol imkânlarını artırmak üzere silah ve mühimmat yardımı yapmayı teklif etti. Askeri görüşmelere eş zamanlı olarak 3’üncü Kürt Konferansı Moskova’da yapıldı.

PYD’ye gece görüş sistemi

Bu gelişmelerin ardından Suriye rejiminin elinde bulunan Rus yapımı ‘gece görüş sistemleri’, Suriye’de El Hol’de IŞİD’de karşı gerçekleştirilen operasyonlarda kullanılmak üzere PYD / YPG’ye teslim edildi. Bunların bir bölümü PYD tarafından terör örgütü PKK’ya da verildi. PYD ile Rus yetkililer arasında Kasım 2015’in ilk haftasında Suriye’de 4. görüşme yapıldı. Ardından Suriye Ecnihad El Şam firmasına ait bir kargo uçağı ile Rus yapımı tank ve havan mühimmatı içeren kargolar Kamışlı Havaalanı’na ulaştırıldı. Askeri malzemeler birkaç gün rejimin kontrolünde kaldı ve sonra PYD/YPG güçlerine teslim edildi. PYD, mühimmatı Kamışlı/Himo bölgesine nakletti.

Ortak operasyonel birlik

Aralık 2015 sonundaki 5. görüşmede IŞİD’e karşı ortak operasyonel birlik oluşturulmasına karar verildi. Ruslar Haseke bölgesindeki PYD unsurlarını da silahlandıracağı sözünü verdi. Bu toplantı sonrası Halep-Şeyh Maksut ve Afrin bölgelerindeki PYD mensuplarına helikopterlerle silah ve mühimmat yardımı yapıldı.

22 Rus uzman Kamışlı’da

5 aylık görüşme trafiği neticesinde Rusya ile PYD arasındaki işbirliği devamlı hale getirildi. PYD/YPG unsurlarına eğitim vermek üzere 22 Rus uzman asker, 14 Ocak 2016’da Kamışlı Havaalanı’na geldi. Rus subaylar, Kamışlı, Tel Abyad ve Kobani’yi gezerek PYD’nin ihtiyaçlarını tespit etti. Bu doğrultuda silah ve mühimmattan oluşan yardımlar, bu ayın ikinci haftasında Tel Abyad ve Ayn İsa’daki PYD/YPG unsurlarına verildi. PYD’nin askeri güvenlik teşkilatı (REL) mensuplarının Ruslar tarafından askeri ve istihbari olarak eğitilmeleri kararlaştırıldı. Rus Strela füzelerinin kullanımı amacıyla 15 örgüt mensubunun eğitim almasına da karar verildi.