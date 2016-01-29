Times: Türkiye ve Rusya, Suriye'de çatışabilir

Times gazetesi, Türkiye ve Rusya'nın Suriye topraklarında çatışmaya girebileceğini yazdı. Gazete iki ülkenin de Suriye sınırındaki askeri varlığını güçlendirdiğini belirtti.

Gazetenin haberi özetle şöyle:

"Türkiye, IŞİD'in denetimindeki Cerablus'a yakın bir bölgede, sınırın kendi tarafındaki mayınları temizlemeye başladı. Bu, Türkiye'nin bir kara harekatı hazırlığında olabileceğine işaret ediyor. Kremlin de Kürt güçlerle yakınlaşıyor. Bu hafta ülkenin kuzeydoğusunda, Rus subaylar Türkiye'nin burnunun dibindeki Cerablus'a bir operasyonu ele almak için Kürt yetkililerle bir araya geldi. Rusya askeri havaalanı inşa ettiği Kürtlerin denetimindeki Kamışlı'da 200 asker konuşlandırdı."

"Türkiye ve Rusya arasında sert bir söz düellosu yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta görüştüğü ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a, Rusya'nın Kamışlı'daki askeri varlığına müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Salı günü Kremlin Türkiye'ye cevap verdi ve Ankara'nın Suriye sınırında büyük yığınak yaptığını savundu."

"Cerablus, Rusya için mükemmel bir baskı noktası"

"Doğu ve Batı'daki topraklarını birbirine bağlamaya ve neredeyse tüm sınır hattı boyunca uzanacak kesintisiz bir alan oluşturmaya çalışan YPG, Cerablus'u ilk kez geçen yaz hedefine almıştı. Şimdi böyle bir bölge yaratabilmeleri için Ruslar Kürtlere aktif olarak destek veriyor. Cerablus, Rusya için Türkiye'nin altını oyabileceği mükemmel bir baskı noktası haline geldi. Strateji Ankara'yı alarma geçirdi. YPG, PKK'nın bir kolu. Erdoğan defalarca YPG'nin Cerablus'a girmesi halinde Türkiye'nin kırmızı çizgisini aşmış olacağını söyledi."

"Düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nden Aaron Stein, 'Rusya'nın Türk çıkarlarına sekte vurmaya çalıştığına şüphe yok. Rusya, Türkiye ile Kürtler arasındaki gerilimden yararlanıyor ve Kürtler kendi çıkarlarına bakıyor. ABD, Rusya ve rejimle ilişkilerinde çok taktiksel davranıyorlar. Kendi zamanlarının geldiğini düşünüyorlar ve savaşı siyasi programlarını ilerletmek için kullanıyorlar' diyor."

"Kürtlerin Cerablus'a odaklanması ABD'yi de rahatsız ediyor. Çünkü ABD, YPG'yi IŞİD'in kalesi Rakka'dan çıkarmak için başlatılacak kara harekatında öncü güç olarak kullanmayı umuyordu. Geçen ay Rakka cephesinde YPG'nin kayıpları azalırken, Cerablus bölgesinde arttı. Bu, Kürtlerin ilgilerini Cerablus'a kaydırdığının başka bir işareti."

Salih Müslim: Cerablus'a girmeye hazırız

"Suriyeli Kürtlerin siyasi lideri (PYD lideri) Salih Müslim, Times'a açıklamasında Rakka'ya etkili bir operasyon başlatabilmesi için YPG'nin daha fazla, Kürt olmayan müttefike ihtiyacı olacağını söyledi. Rakka Arapların çoğunlukta olduğu bir kent ve Bir Kürt gücüne muhtemelen hasmane davranacaklar. Müslim, 'Hem Rakka'ya hem Cerablus'a girmeye hazırız. IŞİD'in olduğu her yeri hedef alacağız. Ama Rakka'da daha fazla Arap müttefikimiz olmalı. Önce hangisine gireceğimizi koşullar belirleyecek' dedi."