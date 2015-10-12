T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus televizyonu: Suriye ordusundan kaçan IŞİD militanları hiçbir engelle karşılaşmadan Türkiye'ye giriyor

"Suriyeli askerlerin iddiasına göre, Türkiye mercileri radikallere yardım ediyor"

12 Ekim 2015 21:44

Suriye ordusunun saldırısı sonrası IŞİD militanlarının Türkiye sınırına doğru kaçtıkları iddia edildi. Rusya resmi televizyonu Rossiya, IŞİD'e ait olduğu iddia edilen bir aracın görüntüsünü yayınladı. 

Radikal'in haberine göre, bölgede görev yapan Rus savaş muhabiri Yevgeni Poddubni, Suriye ordusunun IŞİD'e karşı operasyonunu anlattı. Suriye ordusu komutanlarının IŞİD militanlarını Türkiye sınırına yakın alana sıkıştırdıklarını söyleyen Poddubni, Suriye ordusunun yakında Türkiye sınırındaki bölgede kontrolü ele alacaklarını iddia etti.

 

"Suriyeli askerlerin iddiasına göre, Türkiye mercileri radikallere yardım ediyor"

 

Suriye ordusu komutanlarına göre, militanlar özellikle Türkiye sınırında daha güçlü konuma sahip ve ellerinde çok sayıda askeri teknoloji bulunuyor. Rus muhabir, “Burada durum belli. Suriyeli askerlerin iddiasına göre, Türkiye mercileri radikallere yardım ediyor. Örneğin, kameramıza yakalanan şu görüntü.  Radikalleri taşıyan araç hiçbir engel olmadan kordonu geçiyor. Gerektiği zaman Suriye ordusunun saldırılarına hedef olmamak ve Türkiye'ye kaçmak için. Türk sınır birliği görevlileri, ülkeye hiç bir engel olmadan giriş yapan ve Suriye'ye geri dönen silahlı kişileri görmemezlikten geliyor” iddiasında bulundu.

 

TSK: Ülkeye girmeye çalışan 849 kişi yakalandı

 

Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı, 11 Ekim 2015 tarihinde yasa dışı yollarla, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 849 kişi ve Türkiye'den Suriye'ye çıkmaya çalışan 4 kişi olmak üzere toplam 853 kişinin yakalandığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından gün içerisinde, yasa dışı yollarla, Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 849 şahıs ve Türkiye’den Suriye’ye çıkmaya çalışan dört şahıs olmak üzere toplam 853 şahıs yakalanmıştır."

 

ETİKETLER

türkiyeışidsuriye ordusurossiya

İlgili Haberler

Putin: Hedefimiz, IŞİD'in Suriye'yi silip süpürmesini önlemek

Türkiye ve Batılı ülkeler saldırılarda öncelikle diğer muhalif grupların hedef alındığını söyleyerek, Rusya ile işbirliğini reddediyor

Rusya: IŞİD'in İdlib'deki eğitim kampını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye'de yer altı sığınağı ve mühimmat depoları olan geniş bir transfer noktasını da vurduğunu açıkladı

ABD, Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD karşıtı güçlere 50 ton silah ve cephane indirdi

Mühimmat, YPG ve YPJ'yle bir araya geldiğini açıklayan Suriye Arap Koalisyonu'na iletildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24