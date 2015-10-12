Rus televizyonu: Suriye ordusundan kaçan IŞİD militanları hiçbir engelle karşılaşmadan Türkiye'ye giriyor

Suriye ordusunun saldırısı sonrası IŞİD militanlarının Türkiye sınırına doğru kaçtıkları iddia edildi. Rusya resmi televizyonu Rossiya, IŞİD'e ait olduğu iddia edilen bir aracın görüntüsünü yayınladı.

Radikal'in haberine göre, bölgede görev yapan Rus savaş muhabiri Yevgeni Poddubni, Suriye ordusunun IŞİD'e karşı operasyonunu anlattı. Suriye ordusu komutanlarının IŞİD militanlarını Türkiye sınırına yakın alana sıkıştırdıklarını söyleyen Poddubni, Suriye ordusunun yakında Türkiye sınırındaki bölgede kontrolü ele alacaklarını iddia etti.

"Suriyeli askerlerin iddiasına göre, Türkiye mercileri radikallere yardım ediyor"

Suriye ordusu komutanlarına göre, militanlar özellikle Türkiye sınırında daha güçlü konuma sahip ve ellerinde çok sayıda askeri teknoloji bulunuyor. Rus muhabir, “Burada durum belli. Suriyeli askerlerin iddiasına göre, Türkiye mercileri radikallere yardım ediyor. Örneğin, kameramıza yakalanan şu görüntü. Radikalleri taşıyan araç hiçbir engel olmadan kordonu geçiyor. Gerektiği zaman Suriye ordusunun saldırılarına hedef olmamak ve Türkiye'ye kaçmak için. Türk sınır birliği görevlileri, ülkeye hiç bir engel olmadan giriş yapan ve Suriye'ye geri dönen silahlı kişileri görmemezlikten geliyor” iddiasında bulundu.

TSK: Ülkeye girmeye çalışan 849 kişi yakalandı

Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı, 11 Ekim 2015 tarihinde yasa dışı yollarla, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 849 kişi ve Türkiye'den Suriye'ye çıkmaya çalışan 4 kişi olmak üzere toplam 853 kişinin yakalandığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından gün içerisinde, yasa dışı yollarla, Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 849 şahıs ve Türkiye’den Suriye’ye çıkmaya çalışan dört şahıs olmak üzere toplam 853 şahıs yakalanmıştır."