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Putin: Hedefimiz, IŞİD'in Suriye'yi silip süpürmesini önlemek

Türkiye ve Batılı ülkeler saldırılarda öncelikle diğer muhalif grupların hedef alındığını söyleyerek, Rusya ile işbirliğini reddediyor

12 Ekim 2015 13:54

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Suriye'deki hava saldırılarına yönelik eleştirileri reddetti. Putin, hava saldırılarının Suriye'deki soruna barışçıl bir çözüm bulunması için gerekli koşulları yaratacağını söyledi. Devlet televizyonuna konuşan Putin, ülkesinin amacının Suriye'de Beşar Esad yönetimi için istikrar sağlanması ve IŞİD militanlarının "ülkeyi silip süpürmesini önlemek" olarak açıkladı.

BBC Türkçe'deki habere göre, Putin saldırılarda yüksek teknoloji ürünü füzeler kullandıklarına da dikkat çekti. Çıkarlarını korumak için modern silahlarını kullanmaya hazır olduklarını da gösterdiklerini kaydetti.

Rusya lideri ayrıca ABD'nin Suriye'de ılımlı muhalifleri silahlandırma çabalarının da hiçbir işe yaramadığını belirtti. Putin, "Yarım milyar dolar çarçur edildi" dedi.

Putin dün Soçi'de Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Muhammed bin Selman'ı kabul etmişti. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Riyad yönetiminin, Esad'ın Suriye'nin geleceğinde herhangi bir rol oynayamayacağını söylediği biliniyor.

 

Rusya'nın hava saldırıları sürüyor

 

Rusya, 30 Eylül'de Suriye'de hava saldırılarına başlamıştı. Kremlin saldırılarda IŞİD ve diğer radikal grupların hedef alındığını vurguluyor.

Türkiye ve Batılı ülkeler ise saldırılarda öncelikle diğer muhalif grupların hedef alındığını söyleyerek, Rusya ile işbirliğini reddediyor.

 

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