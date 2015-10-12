ABD, Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD karşıtı güçlere 50 ton silah ve cephane indirdi

Amerikan askeri nakliye uçaklarının, Suriye'nin kuzeyinde Haseke bölgesine dün gece 50 ton cephane indirdiği iddia edildi. CNN International, cephanenin PYD'nin askeri kanadı YPG ve YPJ ile "Suriye Demokratik Güçleri" adı altında birleşen Suriye Arap Koalisyonu'na iletildiğini aktardı.

YPG ve YPJ'yle birleşen Suriye Arap Koalisyonu, Ceyş el Suvar, Burkan el Fırat, El Sanadid, El Cezire Tugayları ve Süryani Askeri Konseyi'nden oluşuyor. Cephanenin indirildiği Haseke de Kürt savunma gücü YPG ve YPJ ile Arap müttefiklerinin kontrolündeki bir bölge ve Cizire kantonu adı verilen yönetim biriminin parçası.

Amerikalı bir yetkili haberi doğruladı

CNN'in haberine göre, silah ve cephanenin dün YPG ve YPJ ile resmen ittifakını açıklayan Suriye Arap Koalisyonu'na iletildiği, bu grubun güvenilirliğinin ABD tarafından kontrol edilmiş olduğu da kaydediliyor.

Savaş uçaklarının eşlik ettiği C-17 nakliye uçaklarının ulaştırdığı 112 balya silah ve cephane, Obama yönetiminin eğit-donat sonrası muhalif gruplara yardım için alternatifler arama sürecinin ilk adımı olarak görülüyor. İndirilen balyalarda küçük silah ve cephane ile el bombası gibi malzemeler bulunduğu kaydediliyor.

Henüz resmi açıklama yapılmadığı için adının gizli kalmasını isteyen bir Amerikalı yetkili CNN'e haberi doğruladı ve "Bütün balyalar dost güçlerin eline geçti" dedi.