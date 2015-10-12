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Dünya

Suriye'de PYD'ye yakın güçler Suriye Demokratik Güçleri adı altında birleşti

Suriye'de yeni oluşum...

12 Ekim 2015 15:55

YPG sözcülerinden Polat Can, PYD'nin askeri kanadı YPG ve YPJ, Suriye Arap Koalisyonu'nu oluşturan Ceyş el Suvar, Burkan el Fırat, El Sanadid, El Cezire Tugayları ve Süryani Askeri Konseyi'nin, "Suriye Demokratik Güçleri" oluşumu altında birleştiğini duyurdu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, "Suriye Demokratik Güçleri" adına yapılan açıklamada, "Ülkenin içinden geçtiği hassas dönem ve hızlanan siyasi ve askeri gelişmeler nedeniyle, Kürtleri, Arapları, Süryanileri ve tüm diğer unsurları içine alacak şekilde birleşmiş milli askeri güç kurulmalı. Suriye Demokratik Kuvvetleri, kendi kendini yöneten bir Suriye kuracak" ifadelerine yer verildi.

"Suriye Demokratik Güçleri"ni oluşturan gruplardan Ceyş el Tuvar, eğit-donat programından ayrıldıktan sonra Afrin ve Kobani'de PYD ile birlikte hareket ediyor. El Sanadid ve El Cezire Tugayları ise, Haseke'de IŞİD'e karşı Suriye ordusu ve PYD ile ortak savaşıyor. Burkan el Fırat, Kobani ve Tel Abyad'ta PYD ile ittifak yaparken, Süryani Askeri Konseyi, YPG'ye bağlı tugaylarla birlikte hareket ediyor.

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