Rusya: IŞİD'in İdlib'deki eğitim kampını vurduk

Rus jetlerinin Suriye'deki son operasyonlar kapsamında 53 IŞİD hedefini vurduğu belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada IŞİD’in İdlib’de militanların eğitildiği bir kampın da vurulduğu söylendi.

Rus Haber Ajansı Sputnik’te yer alan bilgiye göre; Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus jetlerinin Suriye'de son 24 saatte 55 sorti gerçekleştirdiğini açıkladı. Konaşenkov, operasyonlar sırasında IŞİD'in elindeki komuta merkezleri, mühimmat depoları ve militan transfer noktalarının vurulduğunu söyledi.

Operasyonların detaylarını da paylaşan Konaşenkov, "SU-34 bombardıman uçakları İdlib'deki militanların eğitildiği bir kampı vurdu. Aldığımız istihbarata göre bu kamp, diğer ülkelerden gelen militanların toplanma noktası olarak kullanılıyordu" ifadelerini kullandı.

Rus jetlerinin Lazkiye'de de yer altı sığınağı ve mühimmat depoları olan geniş bir transfer noktasını vurduğunu da paylaşan Konaşenkov, ''Hedef bütünüyle imha edildi'' ifadelerini kullandı.

Bir SU-25 jetinin ise Hama'da mühimmat ve yakıt yüklü konvoyun vurulduğunu aktaran Konaşenkov, konvoydaki altı aracın imha edildiğini söyledi.

Bu arada Konaşenkov Rus jetlerinin 30 Eylül'den beri düzenlediği saldırılarda IŞİD'in mühimmat ve yakıt depolarının 'önemli bir bölümünün' imha edildiği bilgisini de verdi. Konaşenkov son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda imha edilen tesisleri de şöyle sıraladı: Güçlendirilmiş bir sığınak, yedi komuta merkezi, altı eğitim kampı, altı mühimmat deposu.