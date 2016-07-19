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15 Temmuz Darbe Girişimi

Rus pilotun öldürülmesi soruşturması darbeci askerlere yönelik genişletildi

Rus uçağın düşürüldüğü gün görev yapanların isim listesini Genelkurmay'dan talep edilecek

19 Temmuz 2016 11:53

Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Rus savaş uçağının pilotunu öldürdüğü iddiasıyla Alpaslan Çelik hakkında yeniden başlatılan soruşturma, darbe girişiminden sonra yeni bir boyut kazandı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, bazı gazetelerde çıkan haberler ile Rus yetkililerin açıklamaları sonrasında soruşturmasını, darbe girişimine katılan askerleri de dahil edip genişletti.

Halen tutuklu bulunan Alparslan Çelik’in, Rus pilot Sergei Aleksandrovich Rumyantsev’in öldürülmesi olayıyla ilgili yaklaşık 1.5 ay yürütülen soruşturma sonrasında takipsizlik kararı verildi. Rus savaş uçağının bölgeyi bombalamasından sonra yaşanan olayla ilgili Alpaslan Çelik hakkında savcılığın, 'ağır tahrik altında adam öldürme suçundan' işlem yaptığı ortaya çıktı.

Takipsizlik kararının verilmesinin ardından yeni iddia ve delilleri tespit eden Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya, Alpaslan Çelik hakkında verdiği takipsizlik kararını kaldırdı. Halen İzmir 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ’Harp silahı bulundurmak’ suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Alpaslan Çelik, başka suçtan hükümlü olduğu için cezaevinde bulunuyor.

 

Darbecilere de soruşturma

 

Hürriyet'ten Bahri Karataş'ın haberine göre, Rus pilot soruşturmasını yürüten Savcı Berkant Karakaya, bazı gazetelerde Rus uçağının düşürülmesini, darbeye karışan askerlerin Türkiye’yi zor durumda bırakmak için yaptığına yönelik iddialar yer alınca soruşturmasını genişletti. Savcı Berkant Karakaya’nın soruşturmayı genişletmesinin bir gerekçesini de, Rus uzmanların da benzer açıklamaları oluşturdu.

Bu gelişmeleri göz önünde bulunduran Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, araştırmasını genişletip Rus uçağın düşürüldüğü gün görev yapanların isim listesini Genelkurmay Başkanlığı’ndan talep edeceğini, bunların gözaltına alınanlar arasında bulunması durumunda, bu kişiler hakkında da dava açacağını ifade etti.

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