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Dışişleri: Rus uçağı Türk hava sahasını ihlal etti

“İhlal öncesinde uçak Rusça ve İngilizce ikaz edildi”

30 Ocak 2016 19:55

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’a ait bir adet SU-34 uçağının dün saat 11:46’da sahasını ihlal ettiğini ve radar unsurlarınca Rusça ve İngilizce ikaz edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Dün (29 Ocak 2016) TSİ 11:46’da RF Hava Kuvvetlerine ait bir adet SU-34 uçağı Türk hava sahasını ihlal etmiştir.

İhlal öncesinde, RF uçağı, Türk hava radar unsurlarınca defalarca Rusça ve İngilizce ikaz edilmiştir.

Ülkemizce ve NATO tarafından yapılan açık uyarılara rağmen, bu ihlal de RF’nin sorunların tırmanmasına yönelik eylemlerinin yeni ve somut bir göstergesidir.

RF’ye, Türk hava sahasının, dolayısıyla NATO hava sahasının ihlal edilmemesi konusunda sorumlu davranmak için açık ve net çağrıda bulunuyoruz. Bu tür sorumsuzca davranışlar sonucunda ortaya çıkabilecek arzu edilmeyen vahim gelişmelerin sorumluluğunun bütünüyle RF’ye ait olacağını bir kez daha vurguluyoruz.

Bu hususlar dün akşam Bakanlığımıza davet edilen RF Büyükelçisine tekraren ifade edilmiş, bahsekonu ihlal kuvvetle protesto edilmiş ve kınanmıştır.

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