Sosyal medya Erdoğan'ın Mavi Marmara dönüşünü konuşuyor: Rus uçağını düşürürken bana mı sordunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mavi Marmara gemisiyle 2010'da Gazze'ye yardım götüren yardım kuruluşu İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) yönelik "Türkiye’den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz?" sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Mavi Marmara'yı eleştiren bazı kesimlere yönelik eleştirilerini hatırlatan kullanıcılardan bazıları, "Sıra Rus uçağı ve Rabia'ya da gelecek" göndermesi yaptı.

Mavi Marmara filosunu organize eden STK’lardan olan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, anlaşmayı eleştirmiş, “Sadece özür alındı. Ambargonun kaldırıldığı da doğru değil. 20 milyon dolar tazminat ‘İsrail’in işine yarayan sorumsuzluk bedeli.’ Tazminatla ablukayı resmi olarak Türkiye kabul etmiş oluyor”ifadelerini kullanmıştı.

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