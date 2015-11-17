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Dünya

"Rus gemileri Akdeniz'den Rakka'yı vurdu"

"Fransız hava güçlerinin Rus gemileriyle eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdiği belirtiliyor"

17 Kasım 2015 16:10

Fransız Le Monde gazetesi, Akdeniz'deki Rus gemilerinin Suriye'deki IŞİD hedeflerine roket saldırısı düzenlediğini yazdı. Gazeteye göre Fransız hava güçleri de Rus gemileriyle eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdi.

Haberle ilgili Rusya'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Reuters haber ajansına bilgi veren üst düzey bir Fransız yetkili haberi doğruladı.

Paris saldırıları ardından IŞİD'e yönelik operasyonlarını yoğunlaştıran Fransa'nın Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan bir açıklamada da Fransız jetlerinin Rakka'yı da hedef aldığını doğrulanmıştı. Açıklamada, ''Fransız ordusu son 24 saat içinde ikinci kez DAİŞ'i (IŞİD) Rakka'da hedef aldı'' denilmişti.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'li yetkililer de Rusya'nın Suriye'de önemli saldırılar gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar sırasında denizden fırlatılan roketler ve uzun menzilli bombardıman uçaklarının kullanıldığını söyledi. Yetkililer, Rusya'nın aralarındaki uçuş güvenliği anlaşması nedeniyle saldırılardan önce ABD'yi bilgilendirdiğini de ekledi.

Rusya ekim ayında da Suriye’deki IŞİD mevzilerini Hazar Denizi üzerinden vurmuştu. Rus yetkililer Hazar Denizi'ndeki dört savaş gemisinin IŞİD mevzilerine 26 roket fırlattığını belirtmişti. Bu saldırı sırasında roketler hedeflerine ulaşmadan önce İran ve Irak'ın hava sahasından geçmişti.

 

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