Rusya: 'Uçak bombayla düşürüldü'



Rus istihbarat teşkilatı FSB Rus yolcu uçağının Sina yarımadası üzerinde saldırı sonucu düşürüldüğünü duyurdu. Krremlin'den yapılan açıklamada, FSB Başkanı Aleksander Botnikov'un Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uçağın düşmesine terör saldırısının yol açtığının kesinlik kazandığını anlattığı belirtildi. Uçuş sırasında infilak eden patlayıcının bir kilogram TNT'ye eşit tahrip gücünde olduğu belirlendi. 31 Ekim'deki olayda uçakta bulunan 224 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin suikastın perde arkasındaki sorumluların bulunup cezalandırılacağını söyledi. Putin, “nerede gizlenirlerse gizlensinler, onları bulup yakalayacağız”, dedi. Rusya devlet başkanı Rus hava kuvvetlerinin Suriye'deki operasyonları arttırarak suçluların cezadan kaçamayacaklarını göstereceğini de sözlerine ekledi. Savaş uçaklarının Suriye'deki hedefleri arasında IŞİD mevzileri de bulunuyor.

Rus yolcu uçağı Mısır'ın tatil beldelerinden Şarmelşeyh'ten havalandıktan kısa süre sonra düşmüştü. Düşüş nedeniyle ilgili resmi araştırmalar henüz sonuçlanmadı. Amerikan ve İngiliz istihbarat servisleri olaydan hemen sonra, Rus uçağının muhtemelen bomba patlatılması sonucu düştüğünü bildirmişti.