T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rusya: 'Uçak bombayla düşürüldü'

Rus yolcu uçağının Sina Yarımadası'nda bombayla düşürüldüğü teyit edildi. Devlet Başkanı Vladimir Putin sorumluların cezalandırılacağını söyledi.

17 Kasım 2015 14:17


Rus istihbarat teşkilatı FSB Rus yolcu uçağının Sina yarımadası üzerinde saldırı sonucu düşürüldüğünü duyurdu. Krremlin'den yapılan açıklamada, FSB Başkanı Aleksander Botnikov'un Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uçağın düşmesine terör saldırısının yol açtığının kesinlik kazandığını anlattığı belirtildi. Uçuş sırasında infilak eden patlayıcının bir kilogram TNT'ye eşit tahrip gücünde olduğu belirlendi. 31 Ekim'deki olayda uçakta bulunan 224 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin suikastın perde arkasındaki sorumluların bulunup cezalandırılacağını söyledi. Putin, “nerede gizlenirlerse gizlensinler, onları bulup yakalayacağız”, dedi. Rusya devlet başkanı Rus hava kuvvetlerinin Suriye'deki operasyonları arttırarak suçluların cezadan kaçamayacaklarını göstereceğini de sözlerine ekledi. Savaş uçaklarının Suriye'deki hedefleri arasında IŞİD mevzileri de bulunuyor.

Rus yolcu uçağı Mısır'ın tatil beldelerinden Şarmelşeyh'ten havalandıktan kısa süre sonra düşmüştü. Düşüş nedeniyle ilgili resmi araştırmalar henüz sonuçlanmadı. Amerikan ve İngiliz istihbarat servisleri olaydan hemen sonra, Rus uçağının muhtemelen bomba patlatılması sonucu düştüğünü bildirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

RusSina YarımadasıBaşkanı Vladimir PutinFSB RusSinaFSB Başkanı Aleksander Botnikov Devlet Başkanı Vladimir PutinTNTEkimDevlet Başkanı Vladimir PutinSuriyeIŞİDMısırDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/AG/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24