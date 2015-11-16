Rusya: Soçi Olimpiyatları'nda bir uçağın patlatılmasını önledik

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, 2014 Kış Olimpiyatları’nın düzenlendiği Rusya’nın Soçi şehrinde bir uçağın patlatılmasının önüne geçtiklerini açıkladı.

Sputnik’in haberine göre terörle mücadelenin birlik içinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Sıromolotov, Soçi Olimpiyatları’nın güvenliği için yapılan işbirliği sayesinde teröristlerin bir uçağı patlatmasının önüne geçildiğini açıkladı.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıromolotov'un açıklamaları şöyle:

“Fransa’da ve diğer ülkelerde eş zamanlı olarak terör saldırıları meydana geliyor. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de dediği gibi terör canavarı IŞİD’i yok etmek için birlik olup geniş bir koalisyon kurulması zorunlu. Daha da önemlisi bu koalisyonun BM himayesinde meşru ve etkili olmasıdır.”



Soçi Olimpiyatları’nı örnek göstereceğim. Olimpiyatlara hazırlık sürecinde, oyunlara daha üç yıl varken ilk kez beş ülkeden istihbarat servislerini bir araya getirdik. Olimpiyatlardan önce gerçekleşen sonuncu toplantıda seki ülkeden istihbarat servisi buluştu. Herkes olimpiyatların güvenliği için çalıştı. O dönemde ciddi terör tehdidi vardı.



Teröristlerin bir uçağı patlatma planının engellendiğini belirten Sıromolotov, “Konuyla ilgili inceleme, beş ayrı istihbarat servisi tarafından 4 ülkede gerçekleştirildi. Söz konusu şahıslar olimpiyatlar sırasında Avusturya ve Fransa’da göz altına alındı."

