Rusya: Mısır'da düşen uçakta bomba vardı

31 Ekim günü, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinden Rusya’nın St. Petersburg kentine yaptığı sefer sırasında Sina Yarımadası’na çakılan ve 224 kişiye mezar olan Metrojet Havayolları'na ait uçağının düşme sebebinin uçağa konulan bomba olduğu belirlendi.

Sputnik'in haberine göre Rusya'nın iç istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Direktörü Alexander Bortnikov ekim sonunda Sina çölünde yere çakılan Rus yolcu uçağının bomba ile düşürüldüğünü söyledi.

FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov yolcuların kişisel eşyaları ve uçağın parçaları üzerinde yapılan incelemelerin ardından uçağın bomba ile düşürüldüğü sonucuna vardıklarını belirtti.

Bortnikov bu açıklamaları Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı bir toplantı sırasında yaptı. Putin de uçaktaki yolcuların öldürülmesini 'en kanlı suçlardan biri' olarak niteledi.

''Teröristleri dünyanın her neresinde olurlarsa olsun bulup cezalandıracağız'' diyen Putin, Rus hava güçlerinin Suriye'deki terörist gruplara yönelik operasyonları yoğunlaştırması için Savunma Bakanlığı'na talimat verdi. Putin ayrıca, yolcu uçağının düşürülmesinden sorumlu olanların bulunması için 'yabancı ortaklardan' da yardım isteyeceklerini söyledi.



IŞİD'in Mısır kolu Sina Vilayeti'ne ait Twitter hesabında 224 yolcuya mezar olan Rus yolcu uçağının kendileri tarafından düşürüldüğü iddia etmişti. Bunun üzerine Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov ise Rus Kolavia Metrojet Havayolları'na ait Airbus A-321 tipi yolcu uçağının teröristlerin attığı füzeyle düştüğü ile ilgili iddiaları yalanlamıştı.



