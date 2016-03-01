Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'den Suriye'ye giden bazı silahlar insani yardım kamyonlarına gizleniyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile yaptığı görüşmenin ardından Suriye - Türkiye sınırının bir an önce tamamen kapatılması gerektiğini söyledi.

Lavrov, "Teröristlerin silah sevkiyatının durdurulması için Türkiye - Suriye sınırı kapanmalı" dedi. Rus Dışişleri Bakanı, Türkiye'den Suriye'ye giden bazı silah sevkiyatlarının insani yardım kamyonlarına gizlendiğini iddia etti.

Bölgesel ihlallere karşın büyük ölçüde devam ettiği belirtilen ateşkes konusunda konuşan Ban Ki-moon ise Lavrov ve Rusya'ya "Çatışmasızlık ortamının sağlanmasında üstlendikleri rol" için teşekkür etti.

Türkiye - Suriye sınırının Suriye tarafında kuzeydoğudaki Haseke bölgesinden Kobani kantonuna kadar olan bölgeyi Kürt güçleri YPG kontrol ediyor. Kuzeybatıda ise Afrin'den Azez'e kadar uzanan sınır bölgesi de yine YPG kontrolünde.

Azez ve çevresindeki aralıkta ise sınırda muhalif gruplar bulunuyor. Rusya, 'terör örgütü' olarak sınıflandırdığı grupların bu bölgeden, Türkiye üzerinden lojistik destek aldığını savunuyor.

Türkiye ise Rusya'yı bölgedeki Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı muhalif grupları 'teröristleri vuruyoruz' bahanesiyle hedef almakla suçluyor.

Cenevre 7 Mart'ta yeniden toplanıyor

Suriye'de çatışmasızlığın sağlanmasıyla birlikte BM'nin insani yardım konvoyları ülkedeki sivillere yardım için yardım ulaştırmaya başlarken, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura da Cenevre'de başlayan ancak askıya alınan kalıcı ateşkes görüşmelerin 7 Mart'ta yeniden başlayabileceğini söyledi.

Cenevre görüşmeleri öncesinde Alman televizyon kanalı ARD'ye bir röportaj veren Suriye Devlet Başkanı Esad, çatışmasızlık ortamını bir 'umut ışığı' olarak nitelerken, barış görüşmeleri konusunda üzerilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ancak Esad, muhalif grupların yer yer ateşkesi ihlal ettiğini, şu ana kadar bazı olayları gözardı ettiklerini ifade ederek "Toleransımızın bir sınırı var. Her şey karşı tarafın atacağı adımlara bağlı" diye konuştu.