Lavrov: Muhaliflerin bazıları Türkiye gibi sponsorları tarafından epeyce şımartılmış!

Umman'da konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'deki hava saldırılarına son vermek için henüz bir sebep göremediğini söyledi. Cenevre'deki Suriye görüşmelerinde de muhaliflerin alakasız ön koşullar öne sürdüklerini belirten Lavrov, ülkede ateşkes sağlanmasının yolunun Suriye- Turkiye sınırının kapatılmasından geçtiğini vurguladı.Lavrov, muhalif grupların Türkiye tarafından şımartıldığını belirterek, ''Sanıyorum, Riyad görüşmeleri sonucunda oluşturulan muhaliflerden bazıları, Kürt PYD partisinin görüşmelere katılmasına engel olan Türkiye gibi sponsorları tarafından bir hayli şımartılmış" dedi.

Umman'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarına son vermek için bir sebep olmadığını belirtti. Lavrov, "Kaide bağlantılı Nusra Cephesi gibi terör örgütleri gerçek anlamda yenilgiye uğratılana kadar hava saldırılarımıza son vermeyeceğiz. Bu nedenle hava saldırılarının bitmesi için bir sebep görmüyorum" dedi.

Lavrov Suriye'de IŞİD'le etkili biçimde mücadele edilebilmesi için burada hava operasyonları düzenleyen ABD öncülüğündeki koalisyon ile Rusya ve karadaki güçler arasında da 'günlük sıkı bir koordinasyon' kurulması gerektiğini vurguladı.

'ABD öncülüğündeki koalisyona örnek olduk’

Bununla birlikte Lavrov, koalisyonun eylemlerinin, Rusya'nın hava saldırılarına başlaması ardından daha etkili olmaya başladığını da sözlerine ekledi: "Eylemleri bir buçuk yıl boyunca pek de etkileyici olmayan ABD öncülüğündeki koalisyona örnek olduk. Rusya'nın operasyonlarının başarıları ardından koalisyonun eylemleri de çok daha etkili olmaya başladı."

‘Cenevre’deki muhaliflerden bazıları kaprisli’

Diğer taraftan Lavrov, İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Suriye görüşmelerini de değerlendirdi. Lavrov, "İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriyeli muhalifler arasında kaprisli insanlar olduğu anlaşıldı. Zira Cenevre Bildirisi, Viyana'da kabul edilen belgeler ya da BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla hiçbir ilgisi olmayan ön koşullar öne sürüyorlar" ifadelerini kullandı.

‘Muhaliflerin bazıları Türkiye gibi sponsorları tarafından şımartılmış’

Bazı Suriyeli muhaliflerin görüşmeler için ültimatom vermesini ise 'dar görüşlülük' olarak tanımlayan Lavrov "Sanıyorum, Riyad görüşmeleri sonucunda oluşturulan muhaliflerden bazıları, Kürt PYD partisinin görüşmelere katılmasına engel olan Türkiye gibi sponsorları tarafından bir hayli şımartılmış" ifadelerini de kullandı.

‘Türkiye - Suriye sınırındaki kaçakçılık faaliyetleri durdurulsun’

Ayrıca Lavrov Suriye'de ateşkes sağlanabilmesi Türkiye-Suriye sınırındaki kaçakçılık faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini söyledi. Sınırın kapatılmasını 'ateşkes için kilit koşul' olarak niteleyen Lavrov, "Türkiye-Suriye sınırındaki kaçakçılık faaliyetleri militanların beslenmesini sağlıyor. Bu nedenle sınır kapatılmadıkça gerçek bir ateşkes sağlanmasını beklemek zor" dedi.

‘OPEC’le görüşmeye hazırız’

Öte yandan petrol piyasasındaki durumla ilgili bir soruyu da cevaplayan Lavrov, görüşme kararı alınması hâlinde, Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği (OPEC) içindeki kilit üreticilerle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov, "Pazarda neler olduğunu anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Pazarı etkileyen pek çok faktör var ve (petrol fiyatlarını kontrol etmek için kullanılan) eski mekanizmalar işe yarayacak gibi görünmüyor. Sanıyorum hepimiz bu konuda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.