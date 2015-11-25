Lavrov'dan Türkiye'ye ağır suçlama



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türk ordusunun Rus uçağını düşürmesini "planlı bir provokasyon" olarak nitelendirdi.Uçağın kasıtsız düşürüldüğü iddiasına ciddi kuşkularla yaklaştıklarını belirten Lavrov, uçağın Suriye - Türkiye sınırında düşürülmesinin önceden planladığı konusunda Rusya'nın yeterince bilgisi olduğunu da sözlerine ekledi.

"Bu tamamen bir tuzaktı. Beklediler, izlediler ve bir bahane aradılar" diye konuşan Lavrov, nükleer güç sahibi Rusya'nın NATO ülkesi Türkiye ile savaşmak istemediğini ifade etti. Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptığını da vurguladı. Lavrov, iki ülke arasında ağır zarar gören ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini Ankara'daki hükümetin anlaması gerektiğini ifade ederek böyle bir olaya kesinlikle izin verilmemesini istedi. Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Türkiye - Suriye sınırının kapatılması önerisini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Lavrov ve Çavuşoğlu'nun önümüzdeki günlerde bir araya geleceği belirtildi. Ancak Rus haber ajansı Interfax'a göre, Moskava'daki resmi kaynaklar Lavrov bu görüşmeyi henüz onaylamadı.