Lavrov Suriye görüşmeleri için tarih verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile İsviçre'nin

Zürih kentinde yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı. Suriye barış

görüşmelerinin önümüzdeki günlerde başlayacağını söyleyen Lavrov, görüşmeleri

şubat ayına erteleme niyetinin bulunmadığını belirtti. Lavrov, görüşmelerin ocak

ayında başlayacağından emin olduğunu vurguladı.

Katılımcılar konusunda anlaşmazlık

Önümüzdeki hafta yapılması planlanan Suriye barış görüşmelerinin katılımcılar

konusundaki anlaşmazlık nedeniyle ertelenebileceği açıklanmıştı. Birleşmiş Milletler

(BM) sözcüsü Farhan Hak, Suriye destek grubunun önde gelen devletlerin buluşmaya

kimlerin katılacağına karar vermelerinin ardından davetiyelerin yollanacağını

açıklamıştı.

Farhan Hak, BM'nin Suriye barış görüşmelerinin 25 Ocak'ta Cenevre'de

başlatılmasından yana olduğunu ancak buluşmanın ertelenmesinin de ihtimal dahilinde

olduğunu açıklamıştı.

Muhalefeti kimler temsil edecek?

Suriye muhalefetini hangi grupların temsil edeceğine dair görüş ayrılıkları giderilemedi.

Suudi Arabistan müzakerelerde ortak tutum sergilemeleri için muhalif grupları aralık

ayında Riyad'a davet etmiş ancak Rusya bazı grupların Riyad buluşmasına

çağrılmamasını eleştirmişti.



Suudi Arabistan, Ahrar El Şam (Ahrar-uş Şam) gibi radikal İslamcı grupların da

görüşmelere dahil edilmesini istiyor. Rusya ise yalnızca Esad yönetiminin onayladığı

ılımlı örgütlerin temsilcilerinin masaya oturmasına izin verilmesinde ısrar ediyor.

Davutoğlu: 'PYD görüşmelere katılamaz'

Türkiye Kürtlerin görüşmelere katılmasına karşı çıkarken, Batı, Kürtlere cihatçılarla

mücadelede en önemli müttefik olarak bakıyor. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu,

"PYD barış görüşmelerine katılamaz" dedi. Demokratik Birlik Partisi (PYD), PKK'nın

Suriye'deki kolu olarak biliniyor. Beşar Esad yönetimi nihai kararını, görüşmelere

katılacak muhalif grupların açıklanmasından sonra vereceğini duyurmuştu.