Lavrov Suriye görüşmeleri için tarih verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile İsviçre'nin
Zürih kentinde yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı. Suriye barış
görüşmelerinin önümüzdeki günlerde başlayacağını söyleyen Lavrov, görüşmeleri
şubat ayına erteleme niyetinin bulunmadığını belirtti. Lavrov, görüşmelerin ocak
ayında başlayacağından emin olduğunu vurguladı.
Katılımcılar konusunda anlaşmazlık
Önümüzdeki hafta yapılması planlanan Suriye barış görüşmelerinin katılımcılar
konusundaki anlaşmazlık nedeniyle ertelenebileceği açıklanmıştı. Birleşmiş Milletler
(BM) sözcüsü Farhan Hak, Suriye destek grubunun önde gelen devletlerin buluşmaya
kimlerin katılacağına karar vermelerinin ardından davetiyelerin yollanacağını
açıklamıştı.
Farhan Hak, BM'nin Suriye barış görüşmelerinin 25 Ocak'ta Cenevre'de
başlatılmasından yana olduğunu ancak buluşmanın ertelenmesinin de ihtimal dahilinde
olduğunu açıklamıştı.
Muhalefeti kimler temsil edecek?
Suriye muhalefetini hangi grupların temsil edeceğine dair görüş ayrılıkları giderilemedi.
Suudi Arabistan müzakerelerde ortak tutum sergilemeleri için muhalif grupları aralık
ayında Riyad'a davet etmiş ancak Rusya bazı grupların Riyad buluşmasına
çağrılmamasını eleştirmişti.
Suudi Arabistan, Ahrar El Şam (Ahrar-uş Şam) gibi radikal İslamcı grupların da
görüşmelere dahil edilmesini istiyor. Rusya ise yalnızca Esad yönetiminin onayladığı
ılımlı örgütlerin temsilcilerinin masaya oturmasına izin verilmesinde ısrar ediyor.
Davutoğlu: 'PYD görüşmelere katılamaz'
Türkiye Kürtlerin görüşmelere katılmasına karşı çıkarken, Batı, Kürtlere cihatçılarla
mücadelede en önemli müttefik olarak bakıyor. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu,
"PYD barış görüşmelerine katılamaz" dedi. Demokratik Birlik Partisi (PYD), PKK'nın
Suriye'deki kolu olarak biliniyor. Beşar Esad yönetimi nihai kararını, görüşmelere
katılacak muhalif grupların açıklanmasından sonra vereceğini duyurmuştu.