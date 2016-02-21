Esad: Ateşkese hazırız; Türkiye’nin teröristlere insan ve silah desteği vermesini yasaklamak lazım

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 'teröristlerin' sakinliği kendi avantajlarıyla savaşmama ve muhalifleri destekleyen ülkelerin desteğini kesmesi koşuluyla ateşkese hazır olduğunu söyledi. Esad, "Türkiye’nin, teröristlere insan ve silah ya da her türlü lojistik destek vermesini yasaklamak lazım” diye konuştu.

"Suriye iyi olacaktır ve ben bu ülkeyi kurtaran adam olacağım. Şu anda bu benim işim ve görevim" diyen Esad, İspanyol El Pais gazetesine açıklamalarda bulundu. Beşar Esad, "Askeri operasyonları durdurmaya hazır olduğumuzu söylemiştik ancak bu mesele daha önemli faktörlerle ilişkili... Örneğin teröristlerin bu durumu kullanarak mevcut pozisyonlarını ilerletmesinin engellenmesi gibi... Ateşi kesmekle iş bitmiyor. Diğer ülkelerin de, özellikle Türkiye’nin, teröristlere insan ve silah ya da her türlü lojistik destek vermesini yasaklamak lazım” ifadesini kullandı.

“Başarımızdaki en önemli unsur...”

Başarısını Rusya ve İran’ın desteğine borçlu olduğunu söyleyen Esad, “Şüphesiz Rus ve İran’ın yardımı bizim başarımızda esas unsur oldu” şeklinde konuştu.

Esad, “10 sene içinde kendinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Önemli olan ülkemi nasıl gördüğüm. Çünkü ben ülkemin bir parçasıyım. 10 sene sonra Suriye’yi kurtarmış olmak istiyorum. Bu demek değildir ki başkan olarak devam edeyim. Bu sürede benim vizyonumdan bahsediyorum. Suriye iyi olacaktır ve ben bu ülkeyi kurtaran adam olacağım. Şu anda bu benim işim ve görevim.”

10 sene sonra iktidarda olup olmayacağını değerlendiren Esad, “Benim amacım bu değil. İktidarda olmak beni ilgilendirmiyor. Benim için eğer Suriye halkı isterse olurum, istemezse olmam. Eğer ülkeme yardım edemiyorsam hemen bırakmam gerekir” ifadelerini kullandı.