T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rus Büyükelçiliği, Beştepe'ye Twitter'dan mesaj yolladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz mektubuna Kremlin'den yanıt gelmişti

15 Haziran 2016 18:31

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin’e yazdığı mektuba Rusya'dan gelen cevabı resmi Twitter hesaplarından paylaştı. Kremlin'in açıklamalarına yer verilen açıklamada Dmitri Peskov'un "Türkiye ile ilişkileri yeniden tesis etmek istiyoruz, ama önce Ankara bazı adımlar atmalı. Yazık ki, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın mektubunda tebrikler dışında somut husus yoktu. Özür ve tazminat şartı yerine getirilmeden normalleşme olmaz" ifadelerine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım 2015'de başlayan uçak krizinin ardından dün ilk kez Rusya Devlet Başkanı Putin'e hitaben özel bir mektup yazmıştı. Erdoğan, "Saygıdeğer başkan!" hitabıyla başlayan mektubunda "ilişkilerin yeniden hak edilen düzeye çıkması" temennisini dile getirmişti. Erdoğan mesajında, "Türk halkı adına şahsınızda Rusya halkının bayramını kutlarım. Bu vesile ile Türkiye-Rusya ilişkilerinin hak edilen düzeye çıkmasını temenni ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım da, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e benzer bir kutlama mesajı yollamıştı. Bu iki mesaj, Ankara'nın yeni dönemde Moskova ilke ilişkileri düzeltme arzusunun ifadesi olarak değerlendirilmişti.

 

Kremlin'den yanıt geldi

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubuna yanıt bugün Kremlin'den geldi. Kremlin, "Türkiye ile yeniden iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Önce Ankara'nın bazı adımlar atması gerekiyor" açıklaması yaptı.

Putin'in Kremlin'deki sözcüsü Dimitri Peskov bugün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peskov, "İlişkilerimizin normalleşmesini, doğru ve karşılıklı yararlı işbirliğine dönüşmesini istiyor ve diliyoruz. Ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'nın gerekli adımları atmaması durumunda normalleşmenin olmayacağını çok net bir şekilde ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

Rus Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımlar şöyle:

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı ErdoğanRus BüyükelçiliğiyanıtTwitterdan mesaj yolladımektupözür ve tazminat şartı

İlgili Haberler

Erdoğan'dan Putin'e sürpriz mesaj: Umarım ilişkiler hak ettiği düzeye çıkar

Rus basınında yer alan habere göre, Erdoğan 12 Haziran Rusya Günü milli bayramı nedeniyle Putin'e mektup yolladı

Rusya'dan 'sulh mektubu'na yanıt geldi: Türkiye'yle ilişkileri yeniden tesis etmek istiyoruz ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Putin'e mektup göndermişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24