Rusya'dan 'sulh mektubu'na yanıt geldi: Türkiye'yle ilişkileri yeniden tesis etmek istiyoruz ama...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'Rusya Günü' milli bayramını vesile ederek Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin’e yazdığı mektuba Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Türkiye ile ilişkileri yeniden tesis etmek istiyoruz, ama önce Ankara bazı adımlar atmalı" dendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım 2015'de başlayan uçak krizinin ardından dün ilk kez Rusya Devlet Başkanı Putin'e hitaben özel bir mektup yazmıştı. Erdoğan, "Saygıdeğer başkan!" hitabıyla başlayan mektubunda "ilişkilerin yeniden hak edilen düzeye çıkması" temennisini dile getirmişti. Erdoğan mesajında, "Türk halkı adına şahsınızda Rusya halkının bayramını kutlarım. Bu vesile ile Türkiye-Rusya ilişkilerinin hak edilen düzeye çıkmasını temenni ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım da, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e benzer bir kutlama mesajı yollamıştı. Bu iki mesaj, Ankara'nın yeni dönemde Moskova ilke ilişkileri düzeltme arzusunun ifadesi olarak değerlendirilmişti.

Kremlin'den yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubuna yanıt bugün Kremlin'den geldi. Kremlin, "Türkiye ile yeniden iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Önce Ankara'nın bazı adımlar atması gerekiyor" açıklaması yaptı.

Putin'in Kremlin'deki sözcüsü Dimitri Peskov bugün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peskov, "İlişkilerimizin normalleşmesini, doğru ve karşılıklı yararlı işbirliğine dönüşmesini istiyor ve diliyoruz. Ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'nın gerekli adımları atmaması durumunda normalleşmenin olmayacağını çok net bir şekilde ortaya koydu" ifadelerini kullandı.