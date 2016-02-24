Rus basınından Pereira'ya: Bir oyuncunuzun formasının altında Erdoğan tişörtü olur mu?

Fenerbahçe Teknik Direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Lokomotiv Moskova rövanşı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Rus gazeteci, Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereire'ya "Bir oyuncunuzun formasının altında Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı olur mu?" diye sordu. Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Siyaset, siyasetçilerin işi. Bu sorunun muhattabı ben değilim" dedi.

Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi, Fenerbahçe ile İstanbul'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi Kupası maçı sonunda formasının altına giydiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tişörtünü göstererek seyircisini selamlayarak tartışma konusu olan futbolcusu Dmitry Tarasov'a 300.000 euro para cezası vermişti.

Express gazetesinin haberine göre, Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla yarın oynayacakları rövanş maçında sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Pereira, karşılaşmanın oynanacağı Lokomotiv Stadı'nda Danimarkalı futbolcusu Simon Kjaer ile basın toplantısı düzenledi.

Portekizli teknik adam, çok zor bir rövanş oynayacaklarını ve tur atlamak istediklerini belirterek, "Kesinlikle yarın çok zorlu bir maç olacak, buna şüphem yok. Bu tura bitmiş gibi bakamayız. Bunun bilincindeyiz. İki ayaklı turun devre arasındayız. Hiçbir şey bitmedi. Onlar da geri dönüş isteyecektir. İyi ve kaliteli bir takımla oynayacağız. Kendi sahalarında taraftarlarının desteğiyle oynayacaklar. Avrupa Ligi'nde yüksek hırslarımız ve hedeflerimiz var. Yarınki zorluklara hazırız. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Lokomotiv Moskova'ya maç boyunca saygıyı elimizden bırakmayacağız. Kendi kozlarımızla sahada olacağız. Benim için çok önemli bir nokta var. Hem duygusal, hem de taktiksel anlamda iyi bir görüntü ortaya koymalıyız. Takımımdan bunu bekliyorum. Bir sonraki kura çekiminde yer almak istiyoruz. Biz buraya beraberliğe değil, kazanmaya geldik" şeklinde konuştu.

"Avrupa'ya damga vurmak istiyoruz"

Vitor Pereira, yarın sahada Avrupa'ya damga vuracak bir takım kimliği sergileyeceklerini söyledi. Portekizli teknik adam, sahaya 11 kişi çıkacaklarını, isimlerin fark etmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir konuda garanti vereceğim. Kendi kimliğinden, kendi prensiplerinden kopmayan, 2-0'a güvenmeyen bir takım olacak sahada. Burada en önemli nokta budur. Biz yarın kazanmak için sahaya çıkacağız. Van Persie olur, Fernandao olur, kimin oynadığı önemli değil. Önemli olan takımın kimliği. Avrupa'ya damga vurmak isteyen bir takım kimliği sergilemek istiyoruz yarın akşam. Savunmayı da doğru anda yapan bir takım olacağız. Sürekli savunma yaparak Avrupa'ya damga vuramazsınız. Kendi kimliğimizi göstermek istiyoruz."

Lokomotiv Moskova'nın çok kaliteli isimlere sahip olduğunu vurgulayan Pereira, "Her takımın kaliteli yanlarının yanı sıra zaafları da vardır. Biz, iyi bir şekilde dersimize çalıştık. İlk maçta da bunu iyi bir şekilde gösterdik. Yarın akşam rakibimizin iyi ve kötü yönlerini kontrol edeceğiz" diye konuştu.

Pereira, bir Rus gazetecinin "Yarın bir oyuncunuzun formasının altında Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı olur mu?" sorusuna, "Ben bir futbol antrenörüyüm. Siyaset, siyasetçilerin işi. Biz buraya futbol oynamaya geldik. Futbolla alakası olmayan sorular sormayın. Bana sormak yerine, cevap vereceklere sorun. Bu sorunun benimle alakası yok" yanıtını verdi. Kjaer: "Turu geçecek skoru almak istiyoruz" Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Simon Kjaer, Lokomotiv Moskova karşısında turu geçecek skoru almak istediklerini söyledi. Tecrübeli futbolcu, hava şartlarının kendilerini zorlayacağını belirterek, "Bu hava şartlarına alışık değiliz. Tek yol, bize sonraki turu getirecek sonucu almak. Sabırsızlıkla maçı bekliyorum. Onlar da şanslarını sonuna kadar kullanacaktır" dedi. Bursaspor ile oynadıkları maçta üzüntü yaşadıklarını aktaran Danimarkalı stoper, "Orada galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Hak etmiştik ama ona takılarak hayatımızı devam ettiremeyiz. Neleri iyi yapmamız gerektiğini biliyoruz. O maç geride kaldı. Lokomotiv Moskova maçı farklı bir karşılaşma olacak" değerlendirmesinde bulundu.