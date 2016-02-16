Fenerbahçe tur kapısını araladı: 2-0

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşan Fenerbahçe, her iki yarıda attığı gollerle, mücadeleyi 2-0 kazandı ve rövanş için avantajlı skoru yakaladı.

Fenerbahçe'nin gollerini, 18 ve 72. dakikada Brezilyalı Josef de Souza atarken, sarı-lacivertli ekip, 90 dakika boyunca rakibine büyük üstünlük sağladı.

Rövanş mücadelesi 25 Şubat'ta Moskova'da oynanacak.

Stat: Ülker

Hakemler: Martin Strömbergsson, Daniel Gustavsson, Stefan Hallberg (İsveç)

Fenerbahçe: Fabiano, Gökhan Gönül, Kjaer, Alves, Caner Erkin, Mehmet Topal, De Souza (Dk. 84 Kadlec), Nani, Ozan Tufan, Volkan Şen (Dk. 78 Alper Potuk), Van Persie (Dk. 77 Fernandao)

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Yanbaev, Pejcinovic, Durica, Denisov, N'Dinga, Tarasov, Samedov, Fernandes, Kasaev (Dk. 62 Maicon (Dk. 76 Mikhalik)), Skuletic (Dk. 80 Miranchuk)

Goller: Dk. 18 ve 72 De Souza (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Tarasov, Dk. 86 Mikhalik (Lokomotiv Moskova), Dk. 90+1 Kadlec (Fenerbahçe)

Maçın önemli anları



Karşılaşma Fenerbahçeli futbolcuların vuruşu ile başladı.

3. dakikada maçın ilk kornerini Lokomotiv Moskova kullanıyor. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Aleksandr Samedov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak Fenerbahçe defansı topu tehlikeli alanın dışına taşımayı başarıyor.Lokomotiv Moskova'nın kullandığı köşe vuruşunu, Kjaer uzaklaştırdı.

7. dakikada orta sahadan Gökhan Gönül'ün ceza sahasına gönderdiği topu ceza sahası sol çaprazında bulunan Volkan Şen, Mehmet Topal'ın önüne indiriyor. Mehmet bekletmeden şutunu çekiyor fakat top kalenin solundan auta gidiyor.

9. dakikada ani gelişen Lokomotiv Moskova atağında, Samedov'un ceza sahası dışından vuruşu, kaleci Fabiano'da kaldı.

12. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaşıyor! Sol kanattan topla buluşan Volkan Şen altı pas üzerine ortasını yapıyor. O bölgeye iyi hareketlenen Robin Van Persie sol ayağıyla topa müdahale etmeyi başarıyor ancak kaleci Guilherme Marinato son anda kafasıyla topu kornere çelmeyi başarıyor.

15. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül ceza sahasına çok iyi gönderiyor ancak o noktada Lokomotiv Moskova defansında Renat Yanbaev topu uzaklaştırmayı başarıyor.

16. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor fakat o bölgeye hareketlenen Nani topa dokunamıyor ve top doğrudan auta gidiyor.

18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül topla birlikte ilerliyor ve ceza sahasına girmeden ortasını yapıyor. Altı pas çizgisi üzerinde topa çok iyi yükselen Josef De Souza kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek sarı-laciverlileri öne geçiren golü atıyor.

23. dakikada Fenerbahçe sol çaprazdan serbest vuruş kazanıyor. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nani doğrudan kaleyi düşünüyor ancak etkisiz giden top kaleci Guilherme Marinato'nun ellerinde kalıyor.

26. dakikada Fenerbahçe Caner Erkin ile serbest vuruş kullanıyor. Caner'in ceza sahasına yaptığı orta kaleci Guilherme Marinato'da kalıyor.

28. dakikada sağ kanatta Volkan'ın pasına hareketlenen Gökhan Gönül son çizgiden ortayı yapmayı başarıyor. Yakın direğe yönelen topa yetişmeyi başaran Robin Van Persie zor pozisyonda kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden auta gidiyor.

30. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Manuel Fernandes çok sert vuruyor fakat kaleci Fabiano Ribeiro topu uzaklaştırmayı başarıyor.

32. dakikada köşe vuruşunu kullanan Nani, pasını Caner Erkin'e veriyor. Caner'in ceza sahasına ortasını Lokomotiv Moskova defansı tehlikeli alanın dışına taşımayı başarıyor.

36. dakikada Josef De Souza'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ozan Tufan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak top doğrudan auta gidiyor.

40. dakikada topla buluşan Nani yerden ortasını yapıyor fakat Robin Van Persie'den önce Lokomotiv Moskova defansı topu uzaklaştırmayı başarıyor.

43. dakikada Volkan Şen'in uzaktan şutunu kaleci Guilherme son anda kornere çeldi. Köşe vuruşundan sonuç gelmedi.

44. dakikada Fenerbahçe sol kanattan Nani ile köşe vuruşunu kullanıyor. Nani'nin ceza sahasına gönderdiği topu, kaleci Guilherme Marinato çift yumrukla uzaklaştırmayı başarıyor.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı konuk ekip Lokomotiv Moskovalı oyuncuların vuruşu ile başladı.

46. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Volkan Şen pasını Josef De Souza'ya aktarıyor. Ceza sahasu yayının hemen solunda bulunan Josef De Souza bekletmeden şutunu çekiyor ancak top kalenin üzerinden auta gidiyor.

47. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Petar Skuletic çok sert vuruyor fakat kaleci Fabiano Ribeiro topun ağlara gitmesine izin vermiyor.

49. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aleksandr Samedov ceza sahasına ortasını yapıyor. Fenerbahçe defansı bu pozisyonda topu uzaklaştırmayı başarıyor.

52. dakikada Josef De Souza'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor fakat top kaleci Guilherme Marinato'da kalıyor.

53. dakikada Fenerbahçe sol kanattan Nani ile köşe vuruşu kullanıyor. Nani'nin ceza sahasına ortasını Lokomotiv Moskova defansı uzaklaştırıyor.

55. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Volkan Şen, müsait pozisyonda sol ayağıyla şutunu çekiyor fakat Lokomotiv Moskova defansında Jan Durica topun ağlara gitmesine izin vermiyor.

61. dakikada Caner Erkin sol kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Caner'in ceza sahasına yaptığı ortaya hareketlenen Nani kafa vuruşunu yapıyor fakat Lokomotiv Moskova defansında Jan Durica bir kez daha topu kornere çelmeyi başarıyor.

63. dakikada Nani'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Lokomotiv Moskova defansının uzaklaştırmak istediği top kısa düşüyor. Kısa düşen topu iyi takip eden Caner Erkin ceza sahası çizgisi üzerinden çok sert vuruyor ancak kaleci Guilherme Marinato topu tokatlayarak ağlara gitmesine izin vermiyor.

72. dakikada Fenerbahçe Josef De Souza'nın golüyle farkı çıkarıyor. 2-0. Volkan Şen'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Caner Erkin sağ ayağıyle uzak direğe ortasını yapıyor. O bölgeye iyi hareketlenen Josef De Souza düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının 2. golünü atıyor.

75. dakikada Lokomotiv Moskova ikinci oyuncu değişiklik hakkını kullanıyor. 62. dakika da oyuna giren Maicon Marques sakatlanarak oyun alanını terk etmek zorunda kalıyor ve yerini Taras Mikhalik'e bırakıyor.

82. dakikada sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk ceza sahasına ortasını yapıyor fakat o bölgede hiçbir takım arkadaşı bulunmuyor.

85. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada yakın direkte bulunan Fernandao kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağından auta gidiyor.

89. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Manuel Fernandes uzak direğe ortasını yapıyor ancak kaleci Fabiano Ribeiro çift yumrukla topu uzaklaştırıyor.

Kalan dakikalarda sonuç değişmezken, Fenerbahçe mücadeleden 2-0 galip ayrılarak, rövanş için avantajlı skoru yakaladı.