Lokomotiv Moskova'dan Fenerbahçe maçı sonunda Putin tişörtüyle gezen futbolcusuna 300 bin Euro ceza!

Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi, Fenerbahçe ile İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Kupası maçı sonunda formasının altına giydiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tişörtünü göstererek seyircisini selamlayarak tartışma konusu olan futbolcusu Dmitry Tarasov'a 300.000 euro para cezası verdi.

Konu ile ilgili R-Sport’a bilgi veren kulübe yakın bir kaynak, “Lokomotiv, İstanbul’da yaşanan olaya o kadar üzüldü ki, en ciddi önlemler alarak kulüp tarihindeki en rekor cezayı verdi. Tarasov’un alacağından 300.000 euro ve Şubat ayında alabileceği tüm primler kesilecek. Bunun dışında kulüp, UEFA’nın ceza kararı alması halinde para cezasının Tarasov’un alacaklarından kesme seçeneğini değerlendiriyor” dedi.

Hatırlanacağı üzere, 16 Şubat’ta Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe – Lokomotiv Moskova maçı sonrasında Tarasov, Vladimir Putin’in fotoğrafının ve “En Nazik Devlet Başkanı” yazılı tişörtüyle tribünleri selamlayarak maçın önüne geçti.