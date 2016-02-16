UEFA: Fenerbahçe-Lokomotiv Moskova karşılaşması "yüksek riskli maç"

Fenerbahçe-Lokomotiv Moskova karşılaşması UEFA tarafından “yüksek riskli maç” kategorisine alındı. 'Seyirci davranışları' ile ilgili olarak UEFA’dan geçerli not alması gereken sarı-lacivertli kulüp için UEFA Delegesi’ne eş olarak UEFA Güvenlik Temsilcisi de bu maç için atandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Yönetim Kurulu taraftara yaptığı çağrıda, “Karşılaşmada yaşanabilecek en ufak bir disiplin ve güvenlik ihlali, takımımızın emin adımlarla yürüyeceğine inandığımız Avrupa yolunda geri dönülemez bir yaptırıma sebep olacak, takımımız Avrupa’dan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Maç sırasında güvenlik, disiplin ve müsabaka kurallarına dikkatle uyulması, herhangi bir siyasi slogan atılmaması ya da tezahürat yapılmaması, bu kurallara aykırı eylemlerde bulunabileceklere engel olunması ve gerektiğinde ilgili güvenlik birimlerine bilgi verilmesi, takımımıza 90 dakika vereceğiniz eşsiz desteğin yanında hayati bir önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Fernandao'nun gözü rekorda

Jose Fernandao, Lokomotiv Moskova maçında görev alması durumunda, sarı-lacivertli takımın bir sezonda Avrupa kupalarında en fazla gol atan oyuncusu rekorunu kırmaya çalışacak. Toplamda bu sezon Avrupa kupalarında 6 gole ulaşan Brezilyalı oyuncu, bir gol daha atarsa Dirk Kuyt’ın rekorunu (7 gol) egale edecek. Fernandao, iki gol bulması durumunda ise rekorun tek başına sahibi olacak.

201. Avrupa sınavı

Sarı-lacivertli ekip, 201. Avrupa sınavına çıkacak. Avrupa’da 41. sezonunu geçiren Fenerbahçe, bugüne kadarki 200 maçın 71’ini kazanırken, 41 kez rakipleriyle berabere kalıp, 88 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 248 gol gönderirken, kalesinde 303 gol gördü.

5. kez Rus rakip

Fenerbahçe, Rus takımlarına karşı 5. kez mücadele edecek. Daha önce iki kez Rus ekipleriyle eşleşen sarı-laciverliler, çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve yenilgiyle 2 beraberlik aldı.