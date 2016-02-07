T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Lokomotiv Moskova'lı Tasarov: Savaşmaya gelmiyoruz

Fenerbahçe - Lokomotiv Moskova UEFA kupası maçı 16 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak

07 Şubat 2016 21:08

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'nın orta saha futbolcusu Dimitri Tarasov tribünle ve halkla savaşmaya gelmediğini belirtip "Son zamanlarda Rusya ve Türkiye arasında siyasi krizler ortaya çıktı, fakat bu olaylar biz futbolcuları ilgilendirmiyor" dedi.

Express Gazetesi'nin haberine göre, Dimitri Tarasov, Fenerbahçe'de Van Persie gibi yıldızların olduğunu belirterek, "Uzun zamandır Fenerbahçe'nin maçını izlemedim. Biliyorum orada yıldız futbolcular var. Van Persie, her an skoru değiştirebilecek biri, çok iyi bir sol ayağı var. Ama tek bir oyuncuya değil takımın tamamına karşı konsantre olmalıyız" dedi.

Tarasov, Türkiye ile Rusya arasındaki gerginlik konusunda ise sovsport'un muhabirinin 'Sizi orada çok ateşli bir stat bekliyor' sözlerine ise "Ben buna hazırım. Psikolojik olarak. Tezahürat ile bozulacak değiliz. Biz futbol oynayacağız, tribünle ve halkla savaşmaya gitmiyoruz" dedi. Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında 16 Şubat'ta Fenerbahçe ile önce İstanbul'da, 25 Şubat'ta da Moskova'da karşılaşacak. Hatırlanacağı üzere Lokomotiv Moskova, en önemli gol ayağı Oumar Niasse'yi tarihindeki en büyük transfer ücreti ile Premier Lig ekibi Everton'a satmıştı. 

ETİKETLER

fenerbahçelokomotiv moskovasporhaberuefamaçtasarov

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24