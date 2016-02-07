Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Lokomotiv Moskova'lı Tasarov: Savaşmaya gelmiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'nın orta saha futbolcusu Dimitri Tarasov tribünle ve halkla savaşmaya gelmediğini belirtip "Son zamanlarda Rusya ve Türkiye arasında siyasi krizler ortaya çıktı, fakat bu olaylar biz futbolcuları ilgilendirmiyor" dedi.

Express Gazetesi'nin haberine göre, Dimitri Tarasov, Fenerbahçe'de Van Persie gibi yıldızların olduğunu belirterek, "Uzun zamandır Fenerbahçe'nin maçını izlemedim. Biliyorum orada yıldız futbolcular var. Van Persie, her an skoru değiştirebilecek biri, çok iyi bir sol ayağı var. Ama tek bir oyuncuya değil takımın tamamına karşı konsantre olmalıyız" dedi.

Tarasov, Türkiye ile Rusya arasındaki gerginlik konusunda ise sovsport'un muhabirinin 'Sizi orada çok ateşli bir stat bekliyor' sözlerine ise "Ben buna hazırım. Psikolojik olarak. Tezahürat ile bozulacak değiliz. Biz futbol oynayacağız, tribünle ve halkla savaşmaya gitmiyoruz" dedi. Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında 16 Şubat'ta Fenerbahçe ile önce İstanbul'da, 25 Şubat'ta da Moskova'da karşılaşacak. Hatırlanacağı üzere Lokomotiv Moskova, en önemli gol ayağı Oumar Niasse'yi tarihindeki en büyük transfer ücreti ile Premier Lig ekibi Everton'a satmıştı.