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Spor

Rus polisi, Fenerbahçe-Lokomotiv Moskova maçı için İstanbul'a geliyor

Yetkililer, polisleri Türkiye'nin talep ettiğini ileri sürdü

12 Şubat 2016 22:44

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Rus polisinin İstanbul'da Fenerbahçe ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında görev yapacağını açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, Rus polisinin 16 Şubat'ta Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada güvenlik ve düzenin sağlanmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Rus polislerin İstanbul'da görev yapması konusunda Türk emniyetinden gelen talebe olumlu yanıt verdiklerini kaydeden yetkili, bu alanda büyük deneyime sahip Moskova polisinin Kadıköy'e gönderileceğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 2. turunda eşleşen Fenerbahçe ve Lokomotiv Moskova, ilk maçı 16 Şubat'ta İstanbul'da, rövanşı ise 25 Şubat'ta Moskova'da oynayacak.

Lokomotiv Moskova'nın orta saha futbolcusu Dmitriy Tarasov, daha önce yaptığı açıklamada, “İstanbul'a halkla savaşmaya gitmiyoruz” demişti.

 

 

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