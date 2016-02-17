Fenerbahçe maçında Rus futbolcudan Putinli mesaj

Fenerbahçe Lokomotiv Moskova maçında Rus futbolcu Dimitri Tarasov 'samıy vejlivıy prezident' yazılı tişört ile sahaya çıktı. Tişörtte yazan yazının Türkçe karşılığı, Putin'in Ukrayna savaşı esnasında aldığı bir lakap olan 'en nazik başkan' anlamını taşıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe maçı öncesi dostluk mesajları veren Lokomotiv Moskova'nın Rus futbolcusu Dimitri Tarasov, Kadıköy'de son derece ilginç bir mesaj yazan Putin'li tişört giydi.

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan siyasi gerginliğin Fenerbahçe-Lokomotiv Moskova maçına yansımaması için iki kulüp büyük çaba gösterdi.



Her iki ekibin yöneticileri ve teknik adamları karşılaşma öncesi 'biz siyaset değil spor yapıyoruz' mesajını verdi.

Lokomotiv Moskova'nın Rus futbolcularından Dimitri Tarasov da 7 Şubat'ta 'gazetem.ru' adlı Rus haber sitesinde yer alan röportajında da, "Son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında siyasi krizler ortaya çıktı, fakat bu olaylar biz futbolcuları ilgilendirmiyor" ifadesini kullandı.

Maç öncesi böyle dostluk mesajları veren Tarasov, Kadıköy'de büyük bir sürpriz yaptı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, formasının altına Rusya Devlet

Başkanı Vladimir Putin'in fotoğrafının yer aldığı bir tişört giydi. Tişörtte yer alan Rusça 'samıy vejlivıy prezident' kelimelerinin anlamı ise son derece ilginçti:

"En nazik başkan."

Bu ifadenin Vladimir Putin'in Ukrayna ile yaşanan savaş sırasında aldığı bir lakap olduğu öğrenildi.

Bireysel bir eylem yaptığı anlaşılan Dimitri Tarasov, maçtan sonra formasını çıkarıp tişörtü özellikle gösterdi ve Rus taraftarları selamladı.

Tarasov daha sonra Rus basınına tişörtle ilgili olarak, "Putin benim başkanım. Ona saygı duyuyorum. Onun yanında olduğumu göstermek istedim" açıklamasını yaptı.