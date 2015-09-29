Ruhani: Mina'da Müslümanlar beceriksizlik ve kötü yönetimin kurbanı oldu

Mina'da yaşanan "şeytan taşlama" izdihamıyla ilgili olarak konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Manevi bir amaçla toplanan yaşlı, genç, kadın, erkek Müslümanlar, beceriksizlik ve kötü yönetimin kurbanı oldu" dedi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 769 kişinin hayatını kaybetttiği, bine yakın kişinin de yaralandığı Mina'daki izdihama ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Ruhani, yaşanan olaya dair, "Manevi bir amaçla toplanan yaşlı, genç, kadın, erkek Müslümanlar, beceriksizlik ve kötü yönetimin kurbanı oldu. Hesap verme olmadığı için kayıpların kimlikleri bile belirlenemedi ve cenazelerin ailelere hızlı bir şekilde ulaştırılması sağlanamadı" dedi.