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Dünya

İran'dan Hac faciası iddiası: 21 TIR'da 3 bin hacı cesedi tahliye ve teşhis için bekliyor

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Evhedi, Hac ibadeti esnasında 'şeytan taşlarken' hayatını kaybeden hacı sayısının en az 4 bin 700 olduğunu ileri sürdü

28 Eylül 2015 23:28

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Said Evhedi, Mina'daki izdihamda ölen hacı sayısının açıklanandan fazla olduğunu belirterek, "Halen 21 TIR'da 3 bin hacı cesedi tahliye ve teşhis için bekliyor" diye konuştu.

İran televizyonu IRINN'e konuşan İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Evhedi, Mina'daki izdihamda hayatını kaybeden İranlıların sayısının 228'e yükseldiğini söyledi.

Evhedi, "Akıbetleri hakkında bilgi alınamayan İranlı sayısı 248 kişi. Ölü sayısının artmasından endişeleniyoruz" diye konuştu.

Hayatını kaybeden hacıların onlarca ülkeden olduğuna dikkati çeken Evhedi, "Olayda ölen hacı sayısının en az 4 bin 700 kişi olduğunu düşünüyoruz. Halen 21 TIR'da en az 3 bin ceset tahliye ve teşhis için bekliyor" ifadelerini kullandı.

 

'Cenazelerin toplu defnedilmesine karşıyız'

 

Öte yandan, Suudi Arabistan yönetiminin cenazeleri ülkelerine göndermeyerek toplu bir şekilde defnedeceğine yönelik haberlerle ilgili İran Dışişleri Bakanı Emir Hüseyin Abdullahiyan, "Buna kesinlikle karşıyız. Hiçbir surette Suudi Arabistan'a böyle bir izni vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Mina'da yaşanan izdiham sonucunda Suudi yetkililere göre, 169 İranlının da aralarında olduğu 769 kişi hayatını kaybetmiş ve 934 kişi yaralanmıştı.

 

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