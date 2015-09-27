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Dünya

Suudi Arabistan Kralı, Mekke Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü'nü görevden aldı

Hac faciasında 769 kişi hayatını kaybetmişti

27 Eylül 2015 18:03

Suudi Arabistan Kralı Selman yaşanan Hac faciası sebebiyle Hac Bakanı, Mekke Belediye Başkanı ve Mekke Emniyet Müdürü'nü görevden aldı.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Hac’da peşpeşe yaşanan iki faciada yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatılması talimatını veren Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, dün Hac Bakanı Dr. Bender Bin Muhammed al-Hacar, Mekke Belediye Başkanı Usame Fadl El Barr ve Mekke Emniyet Müdürünü görevden aldı.

Mina bölgesinde 24 Eylül günü, şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamda 769 kişi ölmüştü. Önceki hafta ise Kabe'de şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Mescid-i Haram'da bulunan bir vinç hacı adaylarının üzerine düşerek 107 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

 

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