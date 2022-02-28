Rublenin değer kaybı gündemde: Putin, kurmaylarıyla ekonomi konulu toplantı yapacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı yüzde 20'yi aşarken, Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün kurmaylarıyla ekonomi konulu bir toplantı gerçekleştireceğini söyledi.
Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Batı'nın yaptırımlarına karşı "ulusal çıkarlara uygun yanıtlar vereceğini" söyledi.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün kurmaylarıyla değişen gerçeklikler ışığında ekonomik sorunların ele alınacağı bir toplantı yapacağını ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı yüzde 20'yi aştı. Dolar/ruble paritesi yüzde 21,64 artışla 100 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 21,94 yükselişle 113,4'e çıktı.
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