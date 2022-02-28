Rublede değer kaybı yüzde 20'yi aştı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı yüzde 20'yi aştı.</p>\n<p>Dolar/ruble paritesi yüzde 21,64 artışla 100 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 21,94 yükselişle 113,4'e çıktı.</p>\n<p>Geçen hafta yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden Moskova Borsası'nın ise ikinci bir talimata kadar işlemlere kapalı olacağı duyuruldu.</p>\n<p>Yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını açıklamıştı.</p>\n<p>Rusya Maliye Bakanlığı da Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirmişti.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/rusya-maliye-bakanligi-rus-ihracatcilarin-doviz-kazanclarinin-yuzde-80-ini-satma-zorunlulugu-getirdi,1017822" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçıların döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirdi</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/canli-blog-ruble-cakildi-ab-ukrayna-ya-savas-jetleri-gonderiyor,1017770" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>TIKLAYIN: CANLI BLOG | Ruble çakıldı; AB, Ukrayna'ya savaş jetleri gönderiyor</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/yaptirimlarin-ardindan-rublede-son-durum,1017782" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Yaptırımların ardından ruble yüzde 30'a yakın değer kaybetti</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/rusya-merkez-bankasi-yabancilarin-rus-menkul-kiymetlerini-satmalarini-yasakladi,1017776" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Rusya Merkez Bankası, yabancıların Rus menkul kıymetlerini satmalarını yasakladı</strong></a></p>\n</body>\n</html>