Rubens’in tablosu 80 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Devlet Ermitaj Müzesi, Peter Paul Rubens’in (1577-1640) 80 yıldır depoda duran 'İsa’nın Dirilişi' tablosunu restore ederek gün yüzüne çıkardı.

1610-11 yıllarında yapıldığı düşünülen tablo, Büyük Katerina tarafından hediye olarak Rus İmparatorluğu’nun başkentindeki en önemli manastır olan Alexander Nevsky Lavra’daki Kutsal Üçlü Katedrali’ne verilmişti. Tablo, Sovyet hükümetinin din karşıtı politikalarının bir parçası olarak 1934 yılında katedrali kapatmasına kadar burada kaldı. Yaklaşık üç metre eninde ve beş metre yüksekliğindeki tablo, bugüne dek, şu anda sergilendiği müzenin deposunda bulunuyordu.

Yapılan basın açıklamasına göre, tablo ancak 2012 yılında ortaya çıkarıldı ve yeni açılan St. Petersburg Staraya Derevnya Restorasyon ve Saklama Merkezi tarafından restorasyonu yapıldı. Tablo, depoda kaldığı yıllar içerisinde eğilmiş ve kararmıştı. Açıklamada, tuvalin ikincil katmanlarının temizlenmesiyle, 'Ruben’in İtalya’dan Anvers’e döndüğü ilk yıllardaki sanatsal stilinin tamamıyla ortaya çıktığı' belirtiliyor.

‘İsa’nın Dirilişi’ 2 Ekim tarihine kadar müzeden sergileniyor olacak.