Francis Bacon’ın boya lekeli eldivenleri satışa sunulacak

Francis Bacon’ın resim yaparken kullandığı eldivenler mezata çıkıyor. Chiswick Müzayede, yarın eldivenleri satışa sunacak.

Chiswick’in internet sitesindeki bilgilere göre, Bacon eldivenleri 1969 tarihli, Lucain Freud’un üç portresinden oluşan meşhur 'Lucian Frued'un Üç Dersi'ni yaparken kullandı. Bu tablo ve 2013 yılında 89 milyon pounda (yaklaşık 373 milyon lira) satılmıştı.

Bacon eldivenleri, Kraliyet Sanat Okulu’ndaki (Royal College of Art-RCA) stüdyosunda çalışırken kullandı ve buradan ayrılırken eserlerinden birini stüdyodaki altı ayının kira bedeli olarak RCA’ya hediye etti.

Boya lekeli eldivenlerin satış öncesi fiyatı beş ile yedi bin pound (20-30 bin lira) arası olarak belirlendi. Sol el için yapılmış eldivenlerde, yağlı boya lekeleri, fırça silme ve renk karıştırma denemelerinin izleri mevcut.

artdaily.com'un haberine göre; eldivenlerin sergilendiği çerçevede yer alan elle yazılmış bir not, eldivenin kaynağını açıklıyor: Eldivenler Bacon’a ressam ve öğretmen Bateson Mason tarafından hediye edildi ve Bacon RCA stüdyosunu terk ettikten sonra yine Mason tarafından geriye kalan döküntüde bulundu ve saklandı. Notta şöyle yazıyor:

“Çarşamba,

John,

Yadigar!! Bunlar GERÇEKTEN DE Francis Bacon’ın Resim Eldivenleri! Bu sabah bizim mekânımızda çalışmayı bıraktı ve çöplüğün arasında bunu buldum!!! Kesin senin ilgini çeker diye düşündüm.

Sevgiler,

Bateson

Not: 2 sol el?”

Bacon sağ elini kullanıyordu ancak resim yaparken sol eline eldiven takıyor ve fırçasını temizlemek için kullanıyordu.

İkonik ressam Bacon’ın gizemli yaratım sürecini açıklamaya yönelik kalıntılara olan ilgi her geçen gün büyüyor. Bunlardan bir diğeri de Dublin’deki Hugh Lane Galerisi’nde sergilenen, bir camın arkasında korunan stüdyosu.