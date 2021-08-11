RTÜK'te kriz; CHP'li üyelerden Taşçı toplantıdan çıkarıldı, Konuralp 'hezeyan' dedi; 'yangın ve sansür' haberleri gerekçesiyle TV'lere ceza yağdı!

CHP kontenjanından RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesaplarında "ihsas-ı rey"de bulunduğu gerekçesiyle İlhan Taşçı'yı üst kurul toplantısından çıkardı. CHP'li üyelerden Okan Konuralp yaşananları 'hezeyan' olarak niteledi. Yangın ve sansür haberleri gerekçesiyle TV'lere ceza yağdı.

Taşçı Twitter hesabından yayımladığı açıklamasında, "Bugün Üst Kurul toplantısında “ihsas-ı reyde” bulunmakla suçlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in teklifi, AKP ve MHP kontenjanından seçilen üyelerin oylarıyla toplantıya katılmam engellendi ve salondan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun gerekçesi ise yangın haberlerine “özel hat” üzerinden sansür girişimini deşifre etmem ve yangın haberleriyle ilgili bugünkü Üst Kurul toplantısında ceza isteminin görüşüleceğini kamuoyuyla paylaşmam. Bu iktidarın ülkedeki antidemokratik ve hukuka aykırı uygulamalarıyla uyumlu bir karardır." açıklamasını yaptı.

Taşçı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sosyal medya hesabım üzerinden dün yaptığım bilgilendirmede, RTÜK’ün talimatına rağmen yangına ilişkin haber ve görüntüleri paylaşan Fox TV, HaberTürk, Halk TV, Tele1 ve KRT hakkında ceza isteminin kaklar bağlanacağını duyurmuştum.

Ne yönde bir karar çıkacağına, benim nasıl oy kullanacağıma ilişkin en ufak bir imada dahi bulunmadığım yaptığım paylaşımda açıkça görülecektir.

Ayrıca, RTÜK yasasının 38. maddesinin 4. fıkrası; üyelerin kurumla ilgili gizlilik yaşıyan bilgileri ve yayıncılara ait sırları açıklamasını yasakları.

Yasanın 40. maddesinin 5. fıkrasında da üst kurul toplantılarındaki müzakerelerin gizli olduğu hüküm altına alınmıştır.

Müzakerelerin gizliliği kuralına her zaman özen göstermişimdir. Elbette çoğunluğun görüşüne katılmadığım toplantılarda alınan kararlarla ilgili karşı oyumu kamuoyuna duyuruyorum, zaten aleni bu kararlar RTÜK’ün internet sayfasında da yayınlanmaktadır.

RTÜK Üyesi olarak benim sorumluluğum, halkın haber alma hakkına ilişkin iktidarın RTÜK eliyle koymaya çalıştığı kısıtlamalara karşı çıkmaktadır. Bu yöndeki düşüncelerimi ve eylemlerimi kamu yararı doğrultusunda toplumla paylaşmak da bu sorumluluğumun ve görevimin bir parçasıdır. Ne RTÜK Yasası’nda ne de başkaca bir mevzuatta benim bu özgürlüğümü kısıtlayacak bir düzenleme ve hüküm yoktur.

RTÜK Yasası’nın tek istisnası müzakerelerin gizliliği kuralıdırı. Bu kuralı ihlal ettiğimi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bile dile getiremedi, getiremez de. Varsa öyle bir iddiası buyursun kanıtlasın. Dolayısıyla benim hangi hukuki gerekçeyle bugünkü üst kurul toplantısına katılmamamın ve görevimi yerine getirmemin engellendiğini açıklama sorumluluğu RTÜK Başkanı’na aittir.

Anlaşılan iktidarın RTÜK aracılığıyla son dönemde giderek artan antidemokratik karar ve eylemlerini kamuyla paylaşıyor; kapalı kapılar ardında yürüttükleri işlemleri deşifre ediyor olmamdan rahatsızlık duyuluyor.

RTÜK’te kimi zaman talimatla kimi zaman kişiye özel mesajlarla TV yayınlarının içeriğine yönelik müdahelelerini deşifre etmem ve kamuoyunun tüm bu olup bitenlerden haberdar olması, hukuka aykırı uygulamaların ortaya dökülmesi bugünkü toplantıda benimle ilgili alınan keyfi kararda etkili olmuştur"

Susturamıyoruz, o halde üst kurul toplantısına katılmasını engelleyip, sesini keselim, böyle kamuoyunu da aydınlatmasını önlemmiş oluruz çabası. Bu çaba beyhudedir.

Ben 84 milyon yurttaşın haber alma hakkını korumak için susmayacağım, hukuk çerçevesinde mücadelemi sürdürüp halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğim. Sayısal çoğunluğunu kullanarak, hukukun arkasından dolanarak alınan kararlarla RTÜK’te devam eden baskıcı, sansürcü eylem ve kadarlarını kamuoyunun dikkatinden, bilgisinden kaçırmaya çalışan bu zihniyete karşı sesimi daha da yükselterek, karşı durmayı sürdüreceğim.

Hukuktan yoksun, keyf, bu karar benim için yok hükmündedir. Ve bunu yargıda tescil ettirmek için gerekli girişimlerde bulunacağım."

TV'lere ceza yağdı

RTÜK Üyesi Okan Konuralp, RTÜK'ün bugünkü toplantısında verilen cezaları açıkladı. Konuralp, muhabirin “O kadar hızlı geliyor ki alevler, kabus gibi…” ifadelerini kullandığı FOX TV'ye, gazeteci Fatih Altaylı'nın aşı karşıtlarına yönelik tepkisinden dolayı HaberTürk'e de ceza verildiğini belirtti.

Konuralp'in açıklamalarına göre, orman yangınlarıyla ilgili yayınları nedeniyle 6 kanala, toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza verildi.

Konuralp'in açıklaması şöyle:

"RTÜK’ün bugünkü toplantısı, çökmekte olan bir siyasi iradenin hezeyanlarına sahne oldu. Meraklısı için not: “Hezeyan” saçmalama, demek.

Kurul üyemiz İlhan Taşçı, ishas-ı rey yaptığı gerekçesiyle, -Ebubekir Şahin’in talebiyle- oy çokluğuyla toplantıdan çıkartıldı. Bu karar kurulun hukuk tanımaz hezeyanlarının ilk örneğiydi.



Devamında, muhabirinin “O kadar hızlı geliyor ki alevler, kabus gibi…” ifadesini de kullandığı canlı yayını nedeniyle FOXTv’ye para cezası verdi. RTÜK, Ebubekir Şahin’in “Yangın haberlerine sansür” talimatına yönelik -aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Ağır sansür altındayız” tepkisinin de olduğu- açıklamaları, yorumlarıyla haberleştiren kanalları da cezalandırdı; yani doğrudan siyasilere de sansür uyguladı.

RTÜK, Fatih Altaylı’nın aşı karşıtlığını hiçbir bilimsel veriye dayanmaksızın sürdürenlere yönelik tepkisi nedeniyle Habertürk’ü de cezalandırdı. Aşı karşıtları eminim “RTÜK’ün bu akıl/ bilim dışı desteğini” unutmayacaktır!!! CHP Milletvekili Atila Sertel’in Mehmet Barlas hakkındaki sözlerine de siper olan RTÜK, sansür talimatına tepkiler de dahil orman yangınlarıyla ilgili yayınları nedeniyle 6 kanala, toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza verdi.

Son sözüm şu olsun: Doğru durduğumuz için eğriler belasını bulmaktadır ki bela da “İçinden çıkılması güç durum” demektir. Biten bir dönemin hezeyanlarına kapılmadan hep birlikte yolumuza devam edeceğiz; “Herkes için adalet” diyerek. Kimsenin şüphesi olmasın, başaracağız…"

RTÜK Başkanı'ndan açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üst Kurul toplantısı öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ihsas-ı rey yapan Üyemiz Sn. İlhan Taşçı’nın sadece ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında toplantıdan çıkarılmasını müzakere ettik. İlgili mevzuat çerçevesinde Üst Kurul’da yapılan oylama sonucunda RTÜK Üyesi Sn. Taşçı’nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır. Gerçek budur. Olayın çarpıtılmamasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.