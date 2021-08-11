RTÜK Başkanı'ndan "İlhan Taşçı" açıklaması: İhsas-ı rey yapan Taşçı'nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın üst kurul toplantısına alınmamasına ilişkin olarak, "İlgili mevzuat çerçevesinde Üst Kurul’da yapılan oylama sonucunda RTÜK Üyesi Sn. Taşçı’nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üst Kurul toplantısı öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ihsas-ı rey yapan Üyemiz Sn. İlhan Taşçı’nın sadece ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında toplantıdan çıkarılmasını müzakere ettik. İlgili mevzuat çerçevesinde Üst Kurul’da yapılan oylama sonucunda RTÜK Üyesi Sn. Taşçı’nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır. Gerçek budur. Olayın çarpıtılmamasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

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