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Medya

RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan 'Spotify' açıklaması: Erişimin engellenmesi kaçınılmaz bir yere doğru gidiyor

12 Ekim 2020 21:00

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle Spotify ve Foxplay'in de aralarında bulunduğu 4 internet sitesine 72 saat süre vermesine ilişkin açıklama yapan RTÜK üyesi İlhan Taşçı, erişimin engellenmesinin kaçınılmaz bir yere doğru gittiğini söylerken, "Özgün ve özgür yayıncılık olanağı sunan Türkiye'nin düşünce ve ifade özgürlüğünün nefes borusu niteliğindeki alanları denetlenmek isteniyor" dedi.

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