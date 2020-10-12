RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan 'Spotify' açıklaması: Erişimin engellenmesi kaçınılmaz bir yere doğru gidiyor

İnternet radyo ve televizyonlarının RTÜK denetimine girmesinin ardından internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği, aralarında Spotify ile Foxplay'in de bulunduğu 4 internet sitesine 72 saat süre tanıdı.

RTÜK’ten yapılan duyuruda, 'www.medyaporttv.com', 'www.paylasfm.com', 'https://open.spotify.com' ve 'https://www.foxplay.com.tr/' internet sitelerinin, yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığının tespit edildiği belirtildi.

TIKLAYIN - RTÜK, Spotify ve FOXplay’e 72 saat süre verdi!

"Erişimin engellenmesi kaçınılmaz bir yere doğru gidiyor"

RTÜK tarafından yayın kuruluşlarına gönderilen erişim engeli uyarısıyla ilgili Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a konuşan RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, "Sosyal medya yasası kapsamında Spotify, lisans yükümlülüğünü an itibarıyla yerine getirmediği için 72 saatlik süre verilmiş durumda. RTÜK ile temasa geçerek hazırlıklarını tamamladıktan sonra başvuracaklarını bildiren platformlar var. Örneğin Foxplay lisans yükümlülüğünü yerine getireceğini İletmiş durumda. Ancak Spotify ile ilgili bir temas kurulamamış ve bir muhattap bulunamamış. Çünkü Spotify'ın şu anda Türkiye'de bir temsilciliği bulunmuyor. Eğer 72 saatlik süre içerisinde bu durumda bir değişiklik olmazsa yani yasada belirtilen lisans yükümlülüğünü yerine getirme noktasında bir girişimleri bulunmazsa yasada bulunan açık yüküm gereğince RTÜK idaresi Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Spotify'ın lisans yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle erişimin engellenmesini talep edecek. Burada yasal olarak yapılacak işler doğru gibi gözüküyor. Çünkü yasa bu şekilde ancak çözüm yolunun da bulunması Türkiye'nin uluslarası saygınlığı açısından önemli. Umarım bu 72 saat içerisinde bir bağlantı noktası bulunur ve yasada belirtilenler gerektiği şekilde yerine getirilerek sorun aşılmış olur. Diğer türlü bu aşamada erişimin engellenmesi kaçınılmaz bir yere doğru gidiyor" dedi.

"Bu yasa, alternatif yayın alanlarını zaptu rapt altına almak üzere çıkarıldı"

Sosyal medya yasasına ilişkin de konuşan Taşçı, "Ben sosyal medya yasasına, bu şekilde lisanslama yapılmasına karşı oy veren bir üyeyim. Ama yasa çıktıktan sonra benim o dönemde yasanın yaratabileceği risklerle ilgili söylediklerimin bir anlamda pratiğe geçen bölümlerini görüyoruz. Dikkat çektiğimiz sorunlar yaşanmaya başlamış durumda. Özgün ve özgür yayıncılık olanağı sunan Türkiye’nin düşünce ve ifade özgürlüğünün nefes borusu niteliğindeki alanları denetlenmek isteniyor. Unutulmamalı ki zaten bu yasa, alternatif yayın alanlarını zaptu rapt altına almak üzere çıkarıldı!" ifadelerini kullandı.