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RTÜK, Spotify ve FOXplay’e 72 saat süre verdi!

12 Ekim 2020 13:15

RTÜK, lisans başvurusu yapmadığı gerekçesiyle aralarında Spotify ve FOXplay'in de bulunduğu bazı yayın kuruluşlarına ihtarname gönderdi. Bu kuruluşlar 72 saat içinde başvuruda bulunmazsa RTÜK erişimin engellenmesi başvurusu yapacak.

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