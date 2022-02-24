RTÜK'ün lisans için tanıdığı 72 saatlik süre doldu, 3 yayın kuruluşu başvuru yapmadı, süreç nasıl işleyecek?
"Basın özgürlüğü de son söz de artık yargıda"
24 Şubat 2022 17:03
RTÜK üyesi İlhan Taşcı, uluslararası üç haber sitesinin lisans için tanıdığı 72 saatlik sürenin dolduğunu belirterek, Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle ve Euronews'in başvuruda bulunmadığını duyurdu. Taşçı sürecin nasıl işleyeceğini anlattı.
Taşçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1- RTÜK’ün http://amerikaninsesi.comhttp://dw.com ve http://tr.euronews.com a lisan almaları için verdiği 72 saatlik süre doldu.Hiçbiri başvuruda bulunmadı. Süreç nasıl işleyecek? RTÜK, sitelerin erişiminin engellenmesi istemiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvuracak. 2- RTÜK’ün sitelerin erişimini engelleme istemini Ankara Sulh Ceza Hakimliği ya kabul ya da reddedecek. Hakimlik, RTÜK’ün erişimin engellenmesi talebini yerinde bulursa haber siteleri bu karara karşı bir üst mahkemeye itiraz edebilecek. Basın özgürlüğü de son söz de artık yargıda" ifadesini kullandı.