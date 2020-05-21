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RTÜK, 'ölüm listesi' hazırlayan Sevda Noyan'ın sözleriyle ilgili kararı yarın verecek

21 Mayıs 2020 21:45

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "15 Temmuz kursağımızda kaldı. Cebimde listem hazır. Ailemiz 50 kişiyi götürür. Bizim sitede 3-5 var" diyen Sevda Noyan ile ilgili kararını yarın verecek.

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ilhan taşçı
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