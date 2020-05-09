Sunucu Esra Elönü'den Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerine dair açıklama

Yazar Sevda Noyan'ın tepki çeken "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" açıklamasını yaptığı programın sunucusu Esra Elönü konu hakkında açıklama yaptı. Noyan'ın söyledikleri nedeniyle üzgün olduğunu ve Noyan'a müdahale etmesi gerektiğini belirten Elönü, "Onun dışında her türlü kaos çıkarma ve darbe yapma imalarına karşı demokrasiyi ve hukuku savunma kararlılığımızın da bilinmesini isterim" dedi.

Haber 7 yazarı Esra Elönü'nün ÜlkeTV'de sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan yazar Sevda Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" demişti. Kanal 7 grubu basın açıklaması yayınlayarak Noyan'ın ifadeleri nedeniyle özür dilemişti.

Bugün ise programın sunucusu Esra Elönü yaptığı açıklamada, "Programda konuğumun son dönemlerdeki darbe imalarını değerlendirirken söylediklerinin haddi aşan ifadeler olduğu bir gerçek ve müdahale etmem gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ifadelerin programda kullanılmasından üzgün olduğunu söyleyen Elönü, "Gösterdiğim gafletin toplumsal barış ve birliktelik aleyhine yarattığı algıdan dolayı üzgünüm. Onun dışında her türlü kaos çıkarma ve darbe yapma imalarına karşı demokrasiyi ve hukuku savunma kararlılığımızın da bilinmesini isterim." dedi.

"Dört ayaklarını da denk alsınlar"

Açıklamsını programda kullandığı, "Dört ayaklarını da denk alsınlar" sözlerini yineleyen Elönü, "Darbe yapma zihniyetinde olanlar , imasında bulunanlar ya o şekilde gidecekler ya bu şekilde gidecekler diyerek gargara yapanlar için söylediğim “ Dört ayaklarını da denk alsınlar “ ifadesinin sonuna kadar arkasındayım" dedi.