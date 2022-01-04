RTÜK inceleme başlattığını duyurmuştu; FOX TV'den "Maske Kimsin Sen?" kararı

FOX TV, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) "çocukların korunması özelinde" inceleme başlattığı “Maske Kimsin Sen”in programının yayın süresini uzatarak, haftada 2 güne çıkardı.
FOX TV yönetimi, RTÜK’ün inceleme başlattığı "Maske Kimsin Sen?" programı ile ilgili sürpriz bir karar aldı.
Normalde haftada tek bölüm olarak cumartesi akşamları yayınlanan yarışma için yayın akışında değişikliğe giden kanal, yarışmayı önümüzdeki hafta sonu iki akşam yayınlama kararı aldı.
Maske Kimsin Sen? 8 Ocak Cumartesi ve 9 Ocak Pazar akşamları yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak.
|FOX TV'de cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen? yarışması hakkında sosyal medyada "paganizm ve satanizm propagandası yapıldığı" iddiasıyla 'Foxtvhaddinibil' etiketi altında paylaşımlar yapılmıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt vermiş; “Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır” demişti.
TIKLAYIN - RTÜK'ten, FOX TV'de yayınlanan Maske Kimsin Sen programı hakkında inceleme
TIKLAYIN - Armağan Çağlayan: "Maske Kimsin Sen" yarışması 1 ay önceye kadar Kanal D’de yayınlanacaktı; RTÜK yine inceleme başlatacak mıydı?