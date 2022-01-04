Armağan Çağlayan: "Maske Kimsin Sen" yarışması 1 ay önceye kadar Kanal D’de yayınlanacaktı; RTÜK yine inceleme başlatacak mıydı?

Program yapımcısı, televizyoncu Armağan Çağlayan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) "çocukların korunması özelinde" inceleme başlattığı “Maske Kimsin Sen”in aslında Kanal D’de yayınlanacağını, ancak yönetimin değişmesinden sonra programın FOX TV’ye geçtiğini söyledi.
Çağlayan, “Yarışma Kanal D’de yayınlansaydı RTÜK yine inceleme başlatacak mıydı?” diye sordu.
Armağan Çağlayan’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:
“Maske yarışması, bundan 1 ay önceye kadar Kanal D’de yayınlanacaktı. Kanal D üst yönetimi değişince yarışma Fox tv’ye geçti. Yarışma Kanal D’de yayınlansaydı RTÜK yine inceleme başlatacak mıydı? Cevabı biliyoruz aslında :)”
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FOX TV'de cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen? yarışması hakkında sosyal medyada "paganizm ve satanizm propagandası yapıldığı" iddiasıyla 'Foxtvhaddinibil' etiketi altında paylaşımlar yapılmıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt vermiş; “Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır” demişti.
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