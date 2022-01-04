Armağan Çağlayan: "Maske Kimsin Sen" yarışması 1 ay önceye kadar Kanal D’de yayınlanacaktı; RTÜK yine inceleme başlatacak mıydı?

FOX TV'de cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen? yarışması hakkında sosyal medyada "paganizm ve satanizm propagandası yapıldığı" iddiasıyla 'Foxtvhaddinibil' etiketi altında paylaşımlar yapılmıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt vermiş; “Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır” demişti. TIKLAYIN - RTÜK'ten, FOX TV'de yayınlanan Maske Kimsin Sen programı hakkında inceleme