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Medya

RTÜK'ten, FOX TV'de yayınlanan Maske Kimsin Sen programı hakkında inceleme

#FoxHaddiniBil etiketi altında 33 binden fazla tweet atıldı

03 Ocak 2022 08:41

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, FOX TV’de yayınlanan Maske Kimsin Sen isimli programa "çocukların korunması özelinde" inceleme başlatılacağını duyurdu.
 
FOX TV'de cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen? yarışması hakkında sosyal medyada "paganizm ve satanizm propagandası yapıldığı" iddiasıyla 'Foxtvhaddinibil' etiketi altında paylaşımlar yapıldı.
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt verdi.
 
Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır" ifadelerini kullandı.
 
foxibrahim uslumaske kimsin senrtük
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